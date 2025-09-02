घुटनों में अक्सर रहता है दर्द तो योगा एक्सपर्ट की बताई ये ईजी एक्सरसाइज आएंगी काम, बैठे-बैठे कर सकते हैं आप

Exercise For Knee: उम्र बढ़ने के साथ ही हड्डियां और मसल्स कमजोर होने लगती हैं जिसके कारण घुटने में दर्द (Knee Pain) रहने लगता है. वहीं, खानपान में पोषक तत्वों की कमी होने पर, किसी तरह की चोट लगने पर, घुटने पर जरूरत से ज्यादा जोर डालने पर, इंफ्लेमेशन होने पर, घुटना उतरने पर, गलत एक्सरसाइज करने पर, लिगामेंट के फटने से, सही तरह से स्ट्रेंचिंग ना करने पर या फिर वॉर्म अप या कूलिंग डाउन एक्सरसाइज ना करने पर घुटने में दर्द रहने लगता है. इस घुटने के दर्द को कम करने के लिए कुछ आसान सी एक्सरसाइज की जा सकती हैं. इन एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं योगा टीचर रजत. योगा एक्सपर्ट ने इन एक्सरसाइज (Knee Pain Exercise) को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है.

घुटनों का दर्द दूर करने की एक्सरसाइज

पहली एक्सरसाइज है टो कर्ल्स (Toe Curls). यह आपको 20 बार करनी है. इसके लिए कुर्सी पर बैठकर सामने किसी टेबल पर दोनों पैरों को रख लें. इसके बाद अपने पंजों को आगे पीछे करें. आपको पंजों के सिर्फ ऊपरी हिस्से को मूव करना है.

जिस पोजीशन में बैठे हैं उसी पॉजीशन में बैठे रहें. इसके बाद अपने एंकल को आगे और पीछे करें. इससे पैरों की अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है. इस एक्सरसाइज को भी आपको 20 बार करना होगा.

यह एक्सरसाइज आपको 10 बार करनी होगी. इसमें पहले वाली पॉजीशन मेंटेन करें. अब दोनों पांव एकसाथ आगे लेकर जाएं, होल्ड करें और फिर दोनों पैरों को एकसाथ पीछे लेकर आएं और होल्ड करें. पैरों को टेबल से हल्का सा उठाकर रखें.

इस एक्सरसाइज को करने के लिए कुर्सी से पैर नीचे लटकाकर बैठें. इसके बाद घुटने के पीछे वाले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ें और फिर ऊपर उठाएं. अब दूसरे पैर से भी इस प्रक्रिया को दोहराएं. इसे आपको 15 बार करना है.

इस एक्सरसाइज के लिए पैरों को नीटे लटकाकर कुर्सी पर बैठें. इसके बाद एक-एक बार ऊपर और फिर नीचे करें.

इस एक्सरसाइज के लिए आपको खड़े होना है. अपने दोनों पैरों को एकदूसरे से थोड़ा दूर करके खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर जोड़कर लेकर जाएं. पंजों पर खड़े हो जाएं और शरीर को ऊपर की तरफ खींचकर वापस नीचे लाएं. इसे 20 बार करें.