Teacher's Day Card: शिक्षक दिवस के कार्ड पर जरूर लिखें ये बातें, पढ़कर टीचर के चेहरे पर आ जाएगी मुस्कुराहट

Teachers' Day 2025: शिक्षकों को समर्पित है शिक्षक दिवस जो हर साल 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है. शिक्षक दिवस पर स्कूलों में खासतौर से कार्यक्रमों का आयोजन होता है. इस दिन बच्चे अलग-अलग टीचर्स की तरह तैयार होकर स्कूल जाते हैं और खुद से छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं. इस दिन बच्चे अपने शिक्षकों को धन्यवाद देने के लिए उनके लिए शिक्षक दिवस के कार्ड (Teachers' Day Card) और गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर जाते हैं. बच्चे टीचर्स डे के कार्ड बना तो लेते हैं लेकिन यह समझ नहीं पाते कि कार्ड में लिखना क्या है. ऐसे में यहां से ले लीजिए आइडिया. यहां टीचर्स डे कार्ड के लिए खास मैसेजेस दिए गए हैं जो टीचर का दिल छू लेंगे..

टीचर्स डे कार्ड पर लिखने के लिए मैसेज | Teachers Day Card Message

जीवन के हर अंधेरे में

रोशनी दिखाते हैं आप

बंद हो जाए सब दरवाजे

नए रास्ते दिखाते हैं आप

सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं

जीवन जीना सिखाते हैं आप.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!

................................................

मेरे जैसे शून्य को 'शून्य'

का ज्ञान बताया

हर अंक के साथ 'शून्य'

जुड़ने का महत्व समझाया.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!

---------------------------------

दिया ज्ञान का भंडार मुझे

किया भविष्य के लिए तैयार मुझे

जो किया आपने उस उपकार के लिए

नहीं शब्द मेरे पास आभार के लिए.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!

-----------------------------

जो बनाए हमें इंसान

और दे सही-गलत की पहचान

देश के उन निर्माताओं को

हम करें शत-शत प्रणाम.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!

------------------------------------------

अक्षर-अक्षर हमें सिखाते

शब्द-शब्द का अर्थ बताते

कभी प्यार से कभी डांट से

जीवन जीना हमें सिखाते.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!

------------------------------------

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पांय

बलिहारी गुरू अपने गोविन्द दियो बताय.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!

------------------------------------------

आप मेरे जीवन की प्रेरणा रहे हैं,

आपने हमेशा मुझे सत्य

और अनुशासन का पाठ पढ़ाया है.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!

----------------------------------------------

शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है

गुरु का आशीर्वाद मिले,

इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!

-------------------------------------------

गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया

दुनिया के गम से मुझे, अनजान बना दिया

उनकी ऐसी कृपा हुई

गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!

-------------------------------------------

शिक्षक की अनुकंपा से ही ज्ञान का भंडार मिलता है

देखना चाहे तो गुरु में ही सारा संसार मिलता है.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!

---------------------------------------

जीने की कला सिखाते शिक्षक

ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक

पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता

अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!

-----------------------------------------

गुरु बिना ज्ञान कहां,

उसके ज्ञान का आदि न अंत यहां

गुरु ने दी शिक्षा जहां,

उठी शिष्टाचार की मूरत वहां.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!

--------------------------------------------