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उल्लू झपट्टा मारे तो क्या करें? जानिए उल्लू को भगाने के क्या उपाय हैं

उल्लू झपट्टा मारे तो क्या करें? जानिए उल्लू के हमले से बचने के आसान तरीका, घर और आसपास से उल्लुओं को दूर रखने के उपाय और जरूरी सुरक्षा टिप्स.

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उल्लू झपट्टा मारे तो क्या करें? जानिए उल्लू को भगाने के क्या उपाय हैं
उल्लू कैसे भगाएं?
Photo Credit: NDTV

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में पिछले कुछ दिनों से लोग उल्लुओं के आतंक से परेशान हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, उल्लू के करीब चार से पांच लोगों पर हमला कर दिया है. हमलों में कई लोगों को चोटें आई हैं. इन घटनाओं के कारण सोसाइटी में रहने वाले लोगों में डर का माहौल बना हुआ है. ऐसे में अधिकतर लोगों के मन में सवाल है कि आखिर उल्लू झपट्टा मारे तो क्या करना चाहिए. साथ ही अगर उल्लुओं को भगाने के क्या उपाय हैं. आज हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने जा रहे हैं. आइए जानते हैं...

उल्लू झपट्टा मारे तो क्या करें?

अगर उल्लू झपट्टा मारता है तो आप सबसे पहले अपने सिर को ढकें. साथ ही एक ही जगह पर न खड़े रहें, वहां से आप दूर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं. इसके अलावा आप शोर मचा सकते हैं, ताकि उल्लू डर जाए और वहां से भाग जाए. इसके अलावा अगर किसी रिहायशी इलाके में उल्लू बार-बार हमला कर रहे हैं, तो तुरंत स्थानीय वन विभाग से संपर्क करें.

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उल्लुओं से कैसे बचाव करें?

  • उल्लुओं के खाने और पानी के सोर्स को हटा दें.
  • घर के बाहर एल्युमिनियम के डिब्बे, विंड चाइम्स या अन्य आवाज करने वाली चीजें टांग दें.
  • घर के आंगन में आने से रोकने के लिए मोशन सेंसर वाली लाइट लगाएं.

उल्लू को भगाने के क्या उपाय हैं

उल्लू को भगाने के लिए आप तेज रोशनी, तेज आवाज और उनके बैठने की जगहों को हटाना सबसे कारगर उपाय माना जाता है. हालांकि, ध्यान रखें कि आप उल्लू को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं. घर में आने से रोकने के लिए रात में अपने आंगन या बरामदे की लाइट जलाकर रखें. इसके अलावा अगर उल्लू घर में आ जाता है तो, शोर मचाए या फिर कोई तेज आवाज करें, ताकि उल्लू भाग जाएं. दरअसल, उल्लू को शांतिपूर्ण माहौल पसंद होता है, इसलिए शोर के कारण वे भाग जाते हैं.

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