बच्चा बिस्तर से गिर जाए तो सबसे पहले क्या करें? डॉक्टर ने बताया इन बातों पर ध्यान देना है जरूरी

Parenting Tips: खेलते समय बच्चों का बिस्तर से गिर जाना एक आम बात है. लेकिन ऐसे हादसों में माता-पिता अक्सर घबरा जाते हैं. खासकर अगर बच्चा सिर के बल गिरा हो, तो मन में सबसे पहला सवाल आता है कि कहीं इसे कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लग गई है. ऐसे में पेरेंट्स की चिंता और बढ़ जाती है. इसी कड़ी में पीडियाट्रिशियन निमिशा अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि अगर बच्चा बिस्तर से गिर जाए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए और कैसे किसी बड़े खतरे को टाला जा सकता है. आइए जानते हैं इसपर डॉक्टर की राय-

5 मिनट में आएगी गहरी नींद, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया रात को दूध में एक चुटकी मिलाकर पी लें ये पाउडर

क्या करें?

डॉ. अरोड़ा कहती हैं, गिरने के बाद चार लक्षणों पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है.

अगर गिरने के बाद बच्चा कुछ सेकंड या मिनट के लिए भी बेहोश हो गया है, तो यह गंभीर संकेत हो सकता है. ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

गिरने के बाद अगर बच्चे को झटके आएं या दौरे जैसा कोई लक्षण नजर आए, तो समय बर्बाद किए बिना मेडिकल हेल्प लें.

नाक, मुंह, कान या सिर से खून आने पर भी तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए. यह सिर की अंदरूनी चोट का संकेत हो सकता है.

अगर बच्चा हर थोड़ी देर में उल्टी कर रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें. यह सिर में चोट का लक्षण हो सकता है.

इन लक्षणों के अलावा, अगर गिरने से सिर पर सूजन या उभार बन गया है, तो यह पूरी तरह सामान्य है. इस कंडीशन में प्रभावित जगह पर बर्फ से सिकाई करें. इससे सूजन कम होगी और दर्द में आराम मिलेगा.

इन सब से अलग गिरने के बाद कम से कम 24 घंटे तक बच्चे पर नजर रखें. उसकी हरकतों, खाने-पीने की आदतों और नींद के पैटर्न को ध्यान से देखें. अगर बच्चा ज्यादा सुस्त लग रहा है, बार-बार रो रहा है या आपको कुछ भी असामान्य लगे, तो डॉक्टर से सलाह लें.

डॉक्टर कहती हैं, छोटे बच्चे अपनी तकलीफ को शब्दों में नहीं बता सकते हैं, इसलिए माता-पिता को सतर्क रहना जरूरी है. बिस्तर से गिरने पर घबराने के बजाय सही लक्षणों पर ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल हेल्प लें. समय पर सही कदम उठाने से किसी भी गंभीर चोट को बिगड़ने से रोका जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



