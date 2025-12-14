सर्दियों में सुबह चेहरे पर क्या लगाना चाहिए? सोफ्ट और चमकदार त्वचा के लिए ऐसे करें अपना स्किनकेयर

Morning Winter Skincare: सर्दियों के मौसम में अपनी सेहत के साथ-साथ त्वचा का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. सर्द हवाओं के कारण स्किन से नमी चली जाती है जिसके कारण त्वचा काफी ड्राई होने लगती है. इससे कभी-कभार स्किन का फटना भी शुरू हो जाता है. ऐसे में स्किनकेयर करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. कुछ लोग पूरे साल भर एक ही रुटीन फॉलो करते हैं लेकिन यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है. सर्दियों में अलग तरह से स्किन की देखभाल करनी चाहिए वरना समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ सकती है. इसी के चलते आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि सुबह-सुबह सर्दियों में चेहरे पर क्या लगाना चाहिए जिससे स्किन सोफ्ट और चमकदार बनी रहे.

1. सबसे पहले फेस क्लीनिंग है जरूरी

सुबह-सुबह उठकर फेस क्लीनिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. इससे चेहरे की गंदगी हट जाती है और फेस मॉइस्चराइज भी हो जाता है. सर्दियों में आप हाइड्रेटिंग फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपकी स्किन की ड्राईनेस दूर होगी और नमी बनी रहेगी. फेसवॉश करने के बाद आप गुलाबजल लगा सकते हैं. इससे चेहरा सोफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगा.

अगर आप सर्दियों में अपने फेस को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो रोज विटामिन सी सिरम (Vitamin C Serum) लगाना शुरू कर दें. इससे चेहरे के डार्क स्पॉट्स कम होते हैं और नेचुरल ग्लो नजर आता है. इसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं. इससे त्वचा में ड्राईनेस नहीं आएगी. आप इसके लिए फ्रेश एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

कई लोग सनस्क्रीन को सिर्फ गर्मियों की धूप से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं और सर्दियों में लगाना छोड़ देते हैं, जो एक बड़ी गलती है. सर्दियों में भी घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं. इससे आप टैनिंग और त्वचा को होने वाले नुकसान से बच सकते हैं. इसके लिए आप बाजार से SPF 30 से 50 वाली सनस्क्रीन खरीद सकते हैं.

सर्दियों में आमतौर पर लोग पानी पीना काफी कम कर देते हैं जिससे डिहाईड्रेशन की समस्या हो सकती है. ऐसे में आप ठंड के मौसम में भी नियमित रूप से पानी पीते रहें, इससे शरीर हाईड्रेट रहेगा और टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाएंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.