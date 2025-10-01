प्रेग्नेंसी में चेहरे पर बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए ये स्किनकेयर प्रोडक्ट्स, डर्माटोलॉजिस्ट ने बताया मां और बच्चे दोनों को होगा नुकसान

Pregnancy Skin Care: प्रेग्नेंसी का समय हर महिला के लिए बेहद खास होता है. हालांकि, इस दौरान कई तरह की चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं. खासकर स्किन और बालों पर असर पड़ने लगता है. ऐसे में ज्यादातर महिलाएं स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए अलग-अलग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, लेकिन प्रेग्नेंसी में हर प्रोडक्ट सुरक्षित नहीं होता. कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जिनसे मां और बच्चे दोनों की सेहत को नुकसान हो सकता है. फेमस डर्माटोलॉजिस्ट अंकुर सरीन ने अपने इंस्टाग्राम पर इस बारे में जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया है कि गर्भवती महिलाओं को स्किनकेयर करते समय किन प्रोडक्ट्स से दूरी बनानी चाहिए. आइए जानते हैं इनके बारे में-

ट्रेटिनॉइन/रेटिनॉइड्स

डर्माटोलॉजिस्ट बताते हैं, ट्रेटिनॉइन या रेटिनॉइड्स विटामिन A से बने प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आमतौर पर एक्ने और एंटी-एजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. लेकिन प्रेग्नेंसी के दौरान इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए. यह भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकते हैं और बच्चे की सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं.

सैलिसिलिक एसिड स्किन को क्लीन करने और पिंपल्स कम करने के लिए बहुत पॉपुलर है. लेकिन अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मात्रा में (2% से अधिक) सीरम या पील्स में इस्तेमाल किया जाए, तो ये खून में अवशोषित होकर नुकसान पहुंचा सकता है.

डॉक्टर सरीन बताते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि नेचुरल ऑयल्स जैसे टी ट्री, रोजमेरी या पेपरमिंट ऑयल सुरक्षित होंगे. लेकिन सच्चाई यह है कि ये ऑयल्स स्किन में जलन, एलर्जी या ज्यादा मात्रा में कॉन्ट्रैक्शन तक कर सकते हैं. इसलिए गर्भावस्था में इनसे बचना बेहतर है.

इन सब से अलग डर्माटोलॉजिस्ट प्रेग्नेंसी में हेयर कलर भी नहीं करने की सलाह देते हैं. खासतौर पर पहले तीन महीने में हेयर डाई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए. इनमें मौजूद केमिकल्स और अमोनिया की स्मेल सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है.

डॉक्टर सरीन बताते हैं, प्रेग्नेंसी के दौरान स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए किसी भी नए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें. ऊपर बताए गए प्रोडक्ट्स से दूरी बनाकर आप अपनी और अपने बच्चे की सुरक्षा कर सकती हैं.

