दूध वाली चाय बनाने के लिए पहले दूध डालें या पानी उबालें? स‍िर्फ 1% लोगों को ही आता है चाय का सही तरीका, 99% हुए फेल

दूध को चाय में डालने से पहले गर्म करना चाहिए? क्‍या सच में आपको चाय बनानी आती है. अगर ऐसे बनाते हैं तो आप हैं चाय बनाने के चैंप‍ियन.

दूध वाली चाय कैसे बनाएं?

 What is the correct way of making tea : सुबह की शुरुआत बिना चाय अधूरी लगती है. दूध वाली चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि सुबह की एनर्जी, मूड और दिनभर की ताजगी का सीक्रेट है. अपने देश में हर घर की सुबह एक कप चाय से ही होती है. कुछ लोग तो दिनभर चाय पीते रहते हैं. बिना चाय उन्हें फीकापन सा सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय (Milk Tea making Secrets for Perfect Taste) का स्वाद और खुशबू इस बात पर भी निर्भर करती है कि दूध कब डाला जाए और पानी कैसे उबाला जाए. बहुत से लोग चाय बनाने का यह परफेक्ट तरीका (Perfect Milk Tea Recipe Step by Step) नहीं जानते हैं. अगर आप भी इनमें शामिल हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है. इसमें जानिए सबसे अच्छी चाय (How to Make Milk Chai at Home) कैसे बनाई जाती है...

परफेक्ट चाय कैसे बनाएं (How to Make Perfect Tea)

परफेक्ट चाय बनाने की शुरुआत सही बेस से होती है. पानी और मसालों से चाय में जादू डाल सकते हैं. चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी डालकर उबालें. पानी में अपनी पसंद के मसाले जैसे हरी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता और काली मिर्च डालें. थोड़ी सी चीनी या फिर गुड़ डालकर मसालों को अच्छी तरह उबाल लें. ऐसा करने से चाय का फ्लेवर गहराई तक जाएगा और स्वाद डबल हो जाएगा.

चाय में दूध कब डालना चाहिए (When Should Add Milk to Tea)

चाय में दूध का सही टाइम है पानी उबलने के बाद होता है. अगर आप सीधे दूध डालकर चाय उबालेंगे तो मसालों का असली स्वाद नहीं आएगा. पानी में मसाले अच्छे से घुल जाने के बाद दूध मिलाएं और धीमी आंच पर कुछ मिनट उबालें. इससे चाय का रंग परफेक्ट होगा, स्वाद लाजवाब आएगा और खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि पड़ोसियों तक पहुंचेगी.

चाय बनाते समय ढकना चाहिए या नहीं (Should Cover Tea While Making or Not)

चाय बनते ही तुरंत गैस बंद कर दें और छानने से पहले 1-2 मिनट ढक्कन से ढककर रखें. इससे भाप पूरे कप में फैलती है और फ्लेवर रिच हो जाता है. यह छोटा स्टेप आपकी चाय को और भी स्पेशल बना देता है. इससे चाय पीने वाला आपकी गुणगान करते नहीं थकेगा.

दूध वाली टेस्टी चाय कैसे बनाएं (How to Make Tasty Tea With Milk)

  • ताजा दूध और साफ पानी का इस्तेमाल करें.
  • मसालों को हल्का क्रश करके डालें ताकि खुशबू और स्वाद ज्यादा आए.
  • चीनी या गुड़ अपनी पसंद अनुसार इस्तेमाल करें.
  • ज्यादा देर तक चाय को उबालें नहीं, वरना स्वाद कड़वा हो सकता है.
  • चाय को छानने से पहले ढक्कन से ढककर रखें.

दूध वाली चाय क्यों पीनी चाहिए (Milk Tea Benefits)

1. कैफीन से दिनभर ताजगी और एनर्जी मिलती है.

2. दूध की कड़क चाय गले की खराश, सर्दी-जुकाम से आराम दिलाती है.

3. यह इम्युनिटी बूस्ट करता है. इसमें पड़ने वाले अदरक, इलायची और दालचीनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है. 

