चेहरे पर इस तरह लगा लिया दूध तो 20 साल जवां दिखेगी त्वचा, ढीली पड़ी स्किन होने लगेगी टाइट

Milk For Skin Tightening: स्किन लटकना शुरू हो गई है या फिर झुर्रियों ने दस्तक दे दी है तो यहां जानिए दूध को किस तरह चेहरे पर लगाने से स्किन को एंटी-एजिंग गुण मिलते हैं और त्वचा जवां दिखने लगती है

Milk For Skin Benefits: त्वचा को जवां बनाने में मदद करेगा यह फेस पैक.

Anti Aging Face Pack: उम्र बढ़ना शुरू होती है तो त्वचा पर भी बढ़ती उम्र के निशान दिखना शुरू हो जाते हैं. माथे पर लकीरें नजर आने लगती हैं तो गालों का लटकना भी विजिबल हो जाता है. स्किन का इस तरह ढीले पड़ना गलत लाइफस्टाइल और स्किन का ख्याल ना रखने के कारण भी हो सकता है. ऐसे में एंटी-एजिंग स्किन केयर से बात बन सकती है. असल में त्वचा पर सही चीजों को लगाया जाए तो स्किन अंदरूनी और बाहरी दोनों रूपों में बेहतर बनती है. यहां भी घर की ऐसी ही चीज का जिक्र किया जा रहा है जो त्वचा को एंटी-एजिंग गुण देती है, स्किन को टाइट (Skin Tight) करती है और चेहरा निखारती है सो अलग. यह चीज है दूध. चेहरे पर दूध (Milk) को सही तरह से लगाया जाए तो आप भी कई साल जवां नजर आने लगेंगे.

दूध से बना एंटी-एजिंग फेस मास्क | Milk Anti-Aging Face Mask For Face

दूध में लैक्टिक एसिड होता है. इसमें आयरन समेत कई खनिज हैं जो त्वचा को एक्सफोलिएट करने में असर दिखाते हैं. इससे स्किन पर जमी डेड सेल्स तो निकलती ही हैं साथ ही त्वचा को हाइड्रेशन भी मिलती है. दूध से एंटी-एजिंग फेस पैक (Face Pack) बनाने के लिए दूध को डबल बॉयलर में गर्म करके उसमें जैलेटिन पाउडर, गुड़हल के फूलों का पाउडर और कस्तूरी हल्दी पाउडर डालकर पेस्ट तैयार कर लें. इस पेस्ट में अब शहद मिलाएं. तैयार फेस मास्क को चेहरे पर लगाकर मसाज करें और 5 मिनट बाद इसे चेहरे पर लगाकर छोड़ दें. 15 से 20 मिनट बाद चेहरा धोकर साफ कर लें. स्किन निखरती है और त्वचा को टाइटनिंग गुण मिलते हैं सो अलग. इस फेस मास्क को हफ्ते में 3 से 4 बार लगाया जा सकता है.

कच्चे दूध को चेहरे पर मलना

कच्चा दूध चेहरे पर सादा भी लगाया जा सकता है. रोजाना सुबह चेहरे को साफ करने के लिए कच्चा दूध लगा सकते हैं. एक कटोरी में कच्चा दूध निकाल लें. चेहरा धोने के बाद कच्चे दूध को रूई में लेकर चेहरे पर मलना शुरू करें. इस दूध को चेहरे पर मलने से दूध के साथ-साथ स्किन से डेड सेल्स भी छूटती हुई दिखेंगी. इस मैल के छूट जाने के बाद आप देखेंगे कि चेहरा पहले से कई ज्यादा निखरने लगा है.

ये एंटी-एजिंग फेस पैक्स भी लगा सकते हैं

पपीता फेस पैक - एक कप कच्चे पपीते में एक चम्मच शहद और एक चम्मच नींबू का रस मिलाकर फेस पैक बनाएं. इस फेस पैक को चेहरे पर 20 मिनट लगाकर रखने के बाद धोकर हटा लें. स्किन को टाइटनिंग गुण मिलते हैं.

एलोवेरा फेस पैक - एलोवेरा का फेस पैक बनाने के लिए एक चम्मच एलोवेरा में एक अंडे का सफेद हिस्सा मिला लें. इस एंटी-एजिंग फेस पैक को चेहरे पर आधा घंटा लगाकर रखने के बाद धोकर हटा लें.

केला फेस पैक - अनेक गुणों से भरपूर केला स्किन को टाइटनिंग गुण देने में मददगार होता है. फेस पैक तैयार करने के लिए एक चम्मच दही में एक छोटे केले को मसलकर डाल लें. इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट लगाकर रखने के बाद धोकर हटा लें. इसे हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

Lifestyle, Face Pack, Skinh Tightening, Anti Aging, Milik
