Can You Drink Orange Juice With Honey: सर्दियों की सुबह हो और हाथ में ताजा निकला संतरे का जूस हो, तो दिन की शुरुआत खुद-ब-खुद फ्रेश लगने लगती है. कई लोग इसमें एक चम्मच शहद भी मिलाते हैं ताकि स्वाद और हेल्थ दोनों का कॉम्बो मिल सके. दिलचस्प बात ये है कि संतरे का रस और शहद दोनों अपनी-अपनी जगह बेहद पौष्टिक हैं. एक ओर संतरा विटामिन C का खजाना है, जो इम्यूनिटी और स्किन को सपोर्ट करता है. दूसरी ओर शहद प्नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है. जब ये दोनों साथ आते हैं तो शरीर को हल्की नेचुरल मिठास, एनर्जी और ग्लो देने में मदद करते हैं. लेकिन इन्हें मिलाने से पहले कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

क्या शहद और संतरा एक साथ अच्छे से चलते हैं? (Do Honey and Orange Go Well Together?)

जी हां, दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छी तरह काम करते हैं. संतरे की हल्की खटास और शहद की मिठास मिलकर एक बैलेंस्ड फ्लेवर बनाती है. ये कॉम्बिनेशन डाइजेशन को भी सपोर्ट करता है और सुबह की थकान मिटाने में मदद कर सकता है.

Photo Credit: Canva

क्या संतरे पर शहद अच्छा लगता है? (Is Honey Good on Orange?)

अगर आप फ्रूट बाउल बनाते समय संतरे के टुकड़ों पर थोड़ा सा शहद डालें, तो स्वाद और भी बढ़ जाता है. हल्की मिठास फल की नेचुरल जूसीनेस को और मजेदार बनाती है. बस क्वांटिटी का ध्यान रखें ताकि शुगर लेवल ज्यादा न बढ़े.

संतरे के रस में क्या नहीं मिलाना चाहिए? (What Should You Avoid Mixing in Orange Juice?)

संतरे का रस पहले से ही एसिडिक होता है. इसलिए इसमें दूध, दही या मिल्क-बेस्ड कोई भी चीज नहीं मिलानी चाहिए, वरना कर्डलिंग यानी फटने की समस्या हो सकती है. इसके अलावा ज्यादा चीनी, नमक या भारी मसाले स्वाद और पाचन दोनों को बिगाड़ सकते हैं. शहद जरूर मिला सकते हैं, लेकिन गुनगुने या गर्म जूस में कभी न डालें क्योंकि इससे इसके नेचुरल एंजाइम कम हो जाते हैं.

क्या खांसी के लिए शहद और संतरा अच्छा है?

इस नुस्खे में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे संतरे में नमक डालकर उसमें शहद मिलाना, जिससे गले की खराश को काफी हद तक आराम मिलता है, खासकर गले की खराश के लिए. यह पारंपरिक रूप से खांसी से राहत के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता हर व्यक्ति पर अलग-अलग प्रभाव करती है.