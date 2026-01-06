विज्ञापन

फेशियल कम्प्रेशन बैंड क्या होते हैं, जानिए चेहरे के लिए कंप्रेशन बैंड कैसे करता है असर?

Facial Compression Bands: आज के समय में 'फेशियल कम्प्रेशन बैंड' या 'चिन स्ट्रैप' का खूब चलन में हैं. कई ब्यूटी ब्रांड्स का दावा है कि अगर आप रात को सोते समय इन बैंड्स को पहनेंगी, तो सुबह उठने पर आपके चेहरे का आकार सुडौल हो जाएगा, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है?

क्या फेस शेपिंग बैंड काम करते हैं?
Facial Compression Bands: आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह 'फेशियल कम्प्रेशन बैंड' दिखाई देते हैं. विज्ञापनों में दावा किया जाता है कि ये आपकी जॉलाइन को तेजी से सुडौल बना सकते हैं और डबल चिन से छुटकारा दिला सकते हैं. दरअसल, साफ और सुडौल जॉलाइन और पतला चेहरा न चाहने वाले लोग बहुत कम ही होंगे. इसके लिए 'फेशियल कम्प्रेशन बैंड' या 'चिन स्ट्रैप' का खूब चलन में हैं. कई ब्यूटी ब्रांड्स का दावा है कि अगर आप रात को सोते समय इन बैंड्स को पहनेंगी, तो सुबह उठने पर आपके चेहरे का आकार सुडौल हो जाएगा, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? चलिए आपको बताते हैं चेहरे के लिए कंप्रेशन बैंड कैसे असर करता है?

फेशियल कम्प्रेशन बैंड क्या होते हैं?

ये चेहरे के निचले हिस्से, जबड़े और गर्दन को सहारा देने के लिए डिजाइन किए गए लोचदार बैंड हैं. डॉक्टर आमतौर पर फेस लिफ्ट जैसी सर्जरी के बाद सूजन कम करने और त्वचा को कसने के लिए इन्हें लिखते हैं, लेकिन आज यह एक लाइफस्टाइल ट्रेंड बन गया है.

कंप्रेशन बैंड क्या यह वाकई काम करेगा?

चेहरे की सूजन कम करने- ये बैंड चेहरे में तरल पदार्थ के जमाव को कम करने में मदद करते हैं, जिससे चेहरा अस्थायी रूप से पतला दिखाई देता है.

ब्लड फ्लो- मध्यम दबाव से ब्लड फ्लो बढ़ेगा और चेहरे को ताजगी भरा रूप मिलेगा.

अस्थायी ढीलापन- सुबह उठने पर कुछ घंटों के लिए जबड़े की रेखा बेहतर महसूस हो सकती है, लेकिन दिन बढ़ने के साथ चेहरा अपने पहले के आकार में वापस आ जाएगा.

स्किन एक्सपर्ट के अनुसार, ये बैंड चेहरे की चर्बी को पिघला नहीं सकते या हड्डियों की संरचना को बदल नहीं सकते, लेकिन ये प्लास्टिक सर्जरी का विकल्प नहीं हैं. लंबे समय तक इनका उपयोग करने से जबड़े की रेखा में स्थायी कमी नहीं आएगी.

कंप्रेशन बैंड का इस्तेमाल करते समय किन बातों का रखें ध्यान

बहुत ज्यादा कसकर न बांधें- बैंड को बहुत कसकर पहनने से ब्लड फ्लो बाधित होता है और त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है.

त्वचा संबंधी समस्याएं- पसीने और गंदगी के कारण पैंट की पट्टी के अंदर मुंहासे और अन्य त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

