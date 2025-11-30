सुबह ब्रेकफास्ट करने का सही समय क्या है? भूलकर भी न करें नाश्ते से जुड़ी से 3 गलतियां, आलस्य में निकल जाएगा पूरा दिन

Best Time to Have Breakfast: सुबह का नाश्ता दिनचर्या का बहुत ही जरूरी हिस्सा माना जाता है. रात भर सोने के बाद जब हम सुबह की पहली मील खाते हैं तो शरीर को एनर्जी मिलती है और माइंड भी एक्टिव होता है. कई लोग सुबह-सुबह मसालेदार और हैवी नाश्ता कर लेते हैं जिससे उन्हें पूरे दिन पाचन से जुड़ी कई समस्याएं झेलनी पड़ती हैं. इसके अलावा कुछ लोग जाने-अनजाने और भी कई गलतियां कर बैठते हैं जिसका पछतावा उन्हें पूरे दिन होता है. इसी के चलते आज हम आपको उन 3 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो नाश्ते के दौरान भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको पूरा दिन आलस्य के साथ बिताना पड़ सकता है. साथ ही हम ये भी बताएंगे कि सुबह-सुबह ब्रेकफास्ट किस समय तक कर लेना चाहिए.

क्या है ब्रेकफास्ट करने का सही समय?

सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस और माइंडसेट कोच शितिजा की इंस्टाग्राम पोस्ट के अनुसार ब्रेकफास्ट करने का सही समय सुबह 7 बजे से 9 बजे तक है. इसके अलावा 10 बजे के बाद नाश्ता करने से बचना चाहिए. साथ ही नाश्ता में हमेशा लाइट और प्रोटीन रिच फूड्स को शामिल करना चाहिए. इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और शरीर पूरे दिन एनर्जेटिक बना रहता है.

नाश्ता करने के ठीक बाद नहाने से बचना चाहिए. आयुर्वेद के अनुसार नहाने से बॉडी की जठराग्नि कम हो जाती है जिससे भोजन का पाचन काफी धीरे हो जाता है. ऐसे में अगर आप भी नाश्ता करने के ठीक बाद नहाते हैं तो ये आदत सुधार लें.

कई लोग अपनी खराब स्लीप साइकिल की वजह से ब्रेकफास्ट को ही स्किप कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है. दरअसल, रात को सोने के बाद शरीर को एनर्जी यानी ग्लूकोज की जरूरत होती है और ब्रेकफास्ट न करने से आपको पूरे दिन काफी थकान महसूस हो सकती है.

कई लोग ब्रेकफास्ट में बहुत कम फूड आइटम्स का सेवन करते हैं जिससे बॉडी को पूरे पौषक तत्व नहीं मिल पाते हैं. परिणामस्वरूप आपको इससे पूरे दिन थकान और आलस्य महसूस हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.