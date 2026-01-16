विज्ञापन

एलोपेसिया एरीटा बीमारी क्या होती है? क्या Alopecia Areata से ज्यादा बाल झड़ते हैं, इन 4 घरेलू उपाय से होगा बचाव

Baal Kyu Jhadte Hai: कई लोगों को लगता है कि एलोपेसिया एरीटा केवल सिर में जूं होने पर ही होता है, लेकिन यह बीमारी बिना किसी दिखाई देने वाले बैक्टीरिया के शुरू होती है. सिर के कुछ हिस्सों से बाल गुच्छों में झड़ते हैं.

Read Time: 3 mins
ज्यादा बाल क्यों झड़ते हैं?
Freepik

What is Alopecia Areata: एलोपेसिया एरीटा एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी गलती से बालों के रोमों पर हमला करती है, जिससे शरीर के किसी भी हिस्से, खासकर सिर पर गोल, चिकने धब्बों के रूप में बाल झड़ते हैं. कई लोगों को लगता है कि एलोपेसिया एरीटा केवल सिर में जूं होने पर ही होता है, लेकिन यह बीमारी बिना किसी दिखाई देने वाले बैक्टीरिया के शुरू होती है. सिर के कुछ हिस्सों से बाल गुच्छों में झड़ते हैं. हालांकि, बाल झड़ने पर कई लोग डर जाते हैं. उन्हें चिंता होती है कि उस जगह पर बाल दोबारा नहीं उगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे कम करने और दोबारा बाल उगाने के लिए बस कुछ आसान उपाय अपनाएं. इन उपाय की मदद से बालों को फिर उगाया जा सकता है.

लहसुन और प्याज का रस

लहसुन और प्याज का रस सिर में जूं के काटने पर यह एक बहुत ही कारगर उपाय है. इनमें मौजूद सल्फर रक्त संचार बढ़ाता है और बालों के दोबारा उगाने में मदद करता है. प्याज या लहसुन को पीसकर उसका रस निकाल लें. इस रस को बालों के झड़ने वाले हिस्सों पर लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें. सप्ताह में दो बार ऐसा करें.

मेथी का पेस्ट

मेथी में मौजूद प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड बालों के रोम को मजबूत बनाते हैं. मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगो दें, सुबह पेस्ट बना लें, इसे प्रभावित जगहों पर लगाएं और 40 मिनट बाद स्नान कर लें.

एलोवेरा जेल

एलोवेरा में सूजनरोधी गुण होते हैं, जो खोपड़ी में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करते हैं. ताजा एलोवेरा का गूदा लें और प्रभावित जगह पर मालिश करें. इससे त्वचा को ठंडक मिलती है और बालों के विकास में मदद मिलती है.

नारियल का तेल और करी पत्ते

अगर, आप नारियल तेल में करी पत्ते डालकर उसे अच्छी तरह उबाल लें और फिर उस तेल को लगातार बालों के झड़ने वाले हिस्सों पर लगाएं, तो बालों का झड़ना कम हो जाएगा और नए बाल उगने लगेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

