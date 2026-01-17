विज्ञापन

रात में मोजे पहनकर सोने से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन होगा अच्छा, पैरों की जकड़न भी होगी दूर, योग एक्सपर्ट से जानिए कैसे

Benefits Of Sleep With Socks: मोजे पहनने से पैर गर्म रहते हैं, जिससे रक्त वाहिकाएं फैलती हैं. इस प्रक्रिया को 'वासोडिलेशन' कहते हैं, जो ब्लड फ्लो में सुधार करती है.

रात में मोजे पहनकर सोने से क्या होता है?
Benefits Of Sleep With Socks: सर्दियों के मैौसम में कई लोगों को ज्यादा ठंड लगती है और वह रात में सोते समय पैरों में मोजे पहनकर सोते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि रात में सोते समय मोजे नहीं पहननी चाहिए, इससे सेहत को नुकसान हो सकता है. कैलाश योग स्टूडियो ऋषिकेश के कैलाश बिश्नोई का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह रात में मोजे पहनकर सोने से क्या है बता रहे हैं. कैलाश बिश्नोई के मुताबिक, मोजे पहनकर सोना अक्सर फायदेमंद हो सकता है, खासकर ठंडे मौसम में या अगर आपके पैर ठंडे रहते हैं, क्योंकि यह ब्लड सर्कुलेशन सुधारकर और शरीर का तापमान संतुलित कर जल्दी नींद लाने में मदद करता है, लेकिन टाइट मोजे या सिंथेटिक मोजे पहनने से बचें, क्योंकि इससे पसीना, फंगल इन्फेक्शन और ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो सकता है. हमेशा साफ, ढीले-ढाले, कॉटन या ऊनी मोजे पहनें और अगर गर्मी लगे तो उतार दें.

बेहतर ब्लड सर्कुलेशन

कैलाश बिश्नोई ने वीडियो में बताया कि मोजे पहनकर सोना लाभकारी हो सकता है. मोजे पहनने से पैर गर्म रहते हैं, जिससे रक्त वाहिकाएं फैलती हैं. इस प्रक्रिया को 'वासोडिलेशन' कहते हैं, जो ब्लड फ्लो में सुधार करती है और हार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचने में मदद करती है.

पैरों की जकड़न और दर्द से राहत

ठंडे पैरों के कारण मांसपेशियों में खिंचाव और जकड़न हो सकती है. ऐसे में मोजे पहनकर सोना लाभकारी होता है, इससे पैरों की गर्मी मिलती है, जिससे मांसपेशियों को आराम मिलता है और ऐंठन की समस्या कम होती है.

जल्दी नींद आना

जब पैर गर्म होते हैं, तो शरीर का मुख्य तापमान कम होने लगता है, जो मस्तिष्क को संकेत देता है कि अब सोने का समय हो गया है. इससे आपको गहरी और जल्दी नींद आती है.

फटी एड़ियों से बचाव

रात में मोजे पहनकर सोने से फटी एड़ियों से बचाव हो सकता है. रात में पैरों में क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाकर मोजे पहनने से नमी लॉक हो जाती है, जिससे एड़ियां मुलायम बनी रहती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

