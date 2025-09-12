Vitamin d3 ki kami ke lakshan : अगर कभी किसी ने आपको बताया हो कि आपकी बॉडी में विटामिन D की कमी है, तो आप अकेले नहीं हैं. भारत में ये बहुत आम बात है, क्योंकि गर्मी की वजह से हम अक्सर धूप से बचते हैं. इसी विटामिन का एक प्रकार होता है विटामिन D3. जो शरीर में आसानी से घुल जाता है. विटामिन D3 (Vitamin D3 Kisme Milta Hai) सिर्फ हड्डियों को मजबूत नहीं करता बल्कि ये इम्यूनिटी बढ़ाने, थकान कम करने और मूड बेहतर रखने में भी मदद करता है. इस विटामिन (Vitamin D Ki Kami Se Kya Hota Hai) को हासिल करने का, धूप सबसे अच्छा तरीका है. लेकिन कुछ फूड्स भी इसमें मदद कर सकते हैं. यहां 7 नैचुरल सोर्स हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और विटामिन D3 की कमी पूरी कर सकते हैं.

खुजली कौन से विटामिन की कमी से होती है? खुजली होने पर क्या नहीं खाना चाहिए, जान‍िए यहां

विटामिन D3 की कमी पूरी करने के लिए क्या खाएं (Food To Eat For Vitamin D3)

1. फैटी फिश

सैल्मन, मैकेरल, सार्डीन और ट्यूना जैसी मछलियों में भरपूर विटामिन D3 होता है. एक सर्विंग से ही दिनभर की जरूरत का अच्छा हिस्सा मिल सकता है. साथ ही इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होता है, जो दिल और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है. इसे आप सिंपल ग्रिल करके खा सकते हैं या मसालेदार इंडियन स्टाइल करी बनाकर.



2. अंडे की जर्दी (पीला हिस्सा)

अंडे का पीला हिस्सा मत छोड़िए, वहीं विटामिन D होता है. दो अंडों में लगभग 82 IU विटामिन D मिल सकता है. यदि मुर्गियां खुले में पाली गई हों, तो और ज्यादा मिलता है.

आप अंडे को पराठे में भरिए, भुर्जी बनाइए या अंडा करी ट्राय कीजिए. ये छोटा सा फूड चुपचाप आपकी हेल्थ को सपोर्ट करता है.





3. फोर्टिफाइड फूड्स (विटामिन D मिले हुए फूड्स)

चूंकि नैचुरल सोर्स कम हैं, इसलिए दूध, सोया/बादाम मिल्क, ऑरेंज जूस और कई ब्रेकफास्ट सीरियल्स में विटामिन D मिलाया जाता है. बस पैक पर लेबल जरूर पढ़ें कि उसमें विटामिन D फोर्टिफाइड है या नहीं.



4. धूप में रखे गए मशरूम

शाकाहारी लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. वैसे तो मशरूम में D2 होता है, लेकिन जो मशरूम UV लाइट में रखे गए हों, उनमें कुछ मात्रा में D3 भी हो सकता है.

इन्हें आप सब्ज़ी, पास्ता या स्टर-फ्राई में डाल सकते हैं.



5. चीज (Cheese)

स्विस, शेडर और फेटा जैसे कुछ चीज टाइप्स में थोड़ा बहुत विटामिन D3 होता है. भले ही बहुत ज्यादा न हो, लेकिन रेगुलर डाइट में थोड़ा-थोड़ा शामिल किया जाए तो मदद जरूर करता है. जैसे – पनीर टिक्का में थोड़ा चीज डालें या सीजनल भुनी सब्जियों पर हल्का सा चेडर छिड़कें.



6. मक्खन और देसी घी

हमारी दादी-नानी हमेशा से कहती थीं – थोड़ा घी हर दिन जरूरी है. मक्खन और घी में थोड़ा-थोड़ा विटामिन D3 होता है. ज़्यादा ना सही, पर रोज थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करने से हेल्थ को फायदा होता है.