Itching Problem: स्किन के ड्राई होने और बार-बार खुजलाने की समस्या को आमतौर पर खुजली माना जाता है. यह परेशानी हर मौसम में देखने को मिल सकती है. गर्मी में ज्यादा पसीना और हीट, बरसात में इंफेक्शन और सर्दी में स्किन के ड्राई होने की वजह से खुजली बढ़ सकती है. आमतौर पर लोग इसे सिर्फ स्किन से जुड़ी दिक्कत मानते हैं, लेकिन कई बार शरीर में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी भी खुजली (Kiski Kami Se Hoti Hai Itching) का कारण बन सकती है. अगर विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाए, तो स्किन ड्राई होकर खुजली करने लगती है. आइए जानते हैं किनकी कमी से खुजली की समस्या (Kyo Hoti Hai Itching) हो सकती है और इससे बचने के उपाय (Itching Se Bachne Ke Upay)

Photo Credit: ians

किनकी कमी से हो सकती है खुजली (Deficiency of which causes Itching)

1. कैल्शियम की कमी

कैल्शियम शरीर का एक महत्वपूर्ण मिनरल है. हड्डियों का लगभग 70% हिस्सा कैल्शियम से बना होता है. यह मसल्स और नसों के बेहतर काम करने के लिए भी जरूरी है. कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, मसल्स में ऐंठन, नाखून टूटना और मेमोरी कमजोर होने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. यही नहीं, कैल्शियम की कमी से स्किन में ड्राईनेस और खुजली की समस्या भी बढ़ सकती है. इससे बचने के लिए डाइट में दूध, दही, पनीर, मछली, झींगा और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल करें.

विटामिन ए की कमी

विटामिन ए आंखों और बालों को हेल्दी रखने के साथ-साथ स्किन को भी स्वस्थ बनाता है. यह स्किन को ड्राई और पपड़ीदार होने से बचाता है और इंफेक्शन से भी सुरक्षा करता है. विटामिन ए की कमी से स्किन की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, जिससे खुजली और ड्राईनेस की समस्या होने लगती है. इसे पूरा करने के लिए आहार में अंडे की जर्दी, लिवर, गाजर, टमाटर, कद्दू, शकरकंद, पपीता और नारंगी-पीले रंग की सब्जियां और फल शामिल करें.

आयरन की कमी

शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जो स्किन पर सीधे असर डालता है. आयरन की कमी के कारण स्किन तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे सेल्स कमजोर हो जाते हैं. इसके चलते स्किन की नमी कम होने लगती है और ड्राईनेस के कारण बनती है.

कौन सा फल खुजली बंद करता है | Which fruit stops itching

अगर शरीर में खुजली हो रही है तो खुजली बंद करने के लिए सीधे कोई एक फल नहीं है. पपीता और गाजर जैसे विटामिन ए युक्त फल शरीर में खुजली पैदा करने वाली त्वचा के सूखेपन को ठीक करने में काफी हर तक मदद कर सकते हैं. इसके अलावा खट्टे फल जोकि एंटीसेप्टिक गुणों वाले नींबू होते हैं, त्वचा पर सीधे लगाने से खुजली से राहत पाई जा सकती है.

खुजली होने पर क्या नहीं खाना चाहिए | What not to eat when you have itching



आपको खुजली हो रही है तो आप जंक फूड, मसालेदार और ऑयली खाना, चाय, कॉफी, खट्टे फल, अंडा, तिल, मूंगफली और प्रिजर्वेटिव्स वाले पैकेटबंद खाना खाने से परहेज करें. यह चीजें पित्त दोष को बढ़ा सकते हैं. इस कारण खुजली और सूजन को अगर ब‍िगाड़ सकता है. इसके अलावा आपको किसी खास खाद्य पदार्थ से भी एलर्जी है, तो आप ब‍िल्‍कुल भी उसका सेवन ना करें.