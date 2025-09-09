सुबह खाली पेट चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है?

Tea on empty stomach: हम भारतीय चाय पीने के बड़े शौकीन होते हैं. खासकर कई लोगों के दिन की शुरुआत ही गर्म चाय की चुस्की के साथ होती है. कुछ लोग सुबह पेट साफ करने के लिए उठते ही चाय पीते हैं, तो कई एनर्जी के लिए सुबह-सुबह चाय पीते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना आपकी सेहत के लिए सही है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं खाली पेट चाय पीने से सेहत पर कैसा असर होता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लिमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत शरीर के लिए हानिकारक है. खाली पेट चाय पीने से कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. जैसे-

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, खाली पेट चाय सबसे पहले पेट की परत को नुकसान पहुंचाती है.सुबह के समय पेट खाली और संवेदनशील होता है. चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन्स एसिडिटी बढ़ाते हैं, जिससे पेट फूलना, गैस और असहजता महसूस होती है.

दूसरी बड़ी समस्या है आयरन का अवशोषण कम होना. चाय में मौजूद टैनिन्स शरीर को खाने से मिलने वाले आयरन को सोखने से रोकते हैं. लंबे समय तक ऐसा करने से हीमोग्लोबिन का स्तर गिर सकता है, जिससे थकान, बाल झड़ना और थायरॉइड जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

तीसरी समस्या है कैल्शियम की कमी. चाय में मौजूद कैफीन यूरिन के जरिए कैल्शियम को बाहर निकाल देता है. अगर रोजाना खाली पेट चाय पीने की आदत हो जाए, तो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जोड़ों में दर्द और भविष्य में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है.

इसके अलावा खाली पेट चाय पीने से गट माइक्रोबायोम पर बुरा असर पड़ता है. सुबह शरीर को पानी और फाइबर की जरूरत होती है ताकि अच्छे बैक्टीरिया सक्रिय हो सकें. लेकिन चाय का कैफीन इस बैलेंस को बिगाड़ देता है, जिससे पाचन कमजोर होता है और पोषण का सही अवशोषण नहीं हो पाता.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, दिन की शुरुआत 1-2 गिलास पानी या ताजे फल से करें.

चाय को हमेशा खाने से आधा घंटा पहले या बाद में पिएं.

कभी भी खाली पेट चाय न लें.

खाली पेट चाय पीने की आदत छोड़ना मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे इसे बदलकर आप अपनी एनर्जी, पाचन और हड्डियों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.