30 दिनों तक रोज हल्दी खाने से क्या होगा? AIIMS से ट्रेंड डॉक्टर ने बताया किन लोगों को जरूर खानी चाहिए ये

What is the turmeric good for: हल्दी भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर भारतीय डिश को बनाने के लिए किया जाता है. वहीं, खाने का जायका बढ़ाने से अलग हल्दी को सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसी कड़ी में एम्स और हार्वर्ड से प्रशिक्षित फेमस डॉक्टर सौरभ सेठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने लगातार 30 दिनों तक रोज हल्दी खाने से सेहत को मिलने वाले फायदों के बारे में बताया है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

वीडियो में डॉक्टर सौरभ सेठी बताते हैं, हल्दी न केवल मसाले के रूप में, बल्कि एक प्राकृतिक औषधि की तरह भी काम करती है. अगर इसे 30 दिनों तक रोज खाया जाए, तो शरीर को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं. जैसे-

डॉक्टर सेठी बताते हैं कि हल्दी में कर्क्यूमिन नामक एक शक्तिशाली तत्व पाया जाता है, जो शरीर की सूजन (इंफ्लेमेशन) को कम करने में मदद करता है. यह उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो जोड़ों के दर्द, अकड़न या मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं.

हल्दी एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट भी है. डॉक्टर के मुताबिक, यह शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स से लड़कर एजिंग के लक्षणों को धीमा करने में असर दिखाती है. यानी हल्दी का रोज सेवन करने से एजिंग के लक्षण धीरे-धीरे कम हो सकते हैं. इसके साथ ही कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी घटता है.

डॉक्टर सेठी के अनुसार, हल्दी का सेवन हार्ट हेल्थ को भी बेहतर बनाता है. इसमें मौजूद कर्क्यूमिन एंडोथिलियम (रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी परत) के काम को सुधारता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है.

जिन लोगों को बार-बार जुकाम होता है, जोड़ों में दर्द रहता है, या जिन्हें पाचन की समस्या है, उनके लिए हल्दी का रोजाना सेवन फायदेमंद हो सकता है. यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है.

डॉक्टर सौरभ सेठी चेतावनी देते हैं कि हल्दी के फायदे तभी मिलते हैं जब इसे सही मात्रा में खाया जाए. जरूरत से ज्यादा हल्दी लेने से लिवर डैमेज हो सकता है. इसलिए एक सीमित मात्रा में, जैसे एक चुटकी हल्दी को गर्म दूध में मिलाकर या भोजन में मिलाकर रोज लेना सबसे सही तरीका है.

डॉक्टर बताते हैं, अगर आप अपनी सेहत को लेकर सजग हैं और कोई नेचुरल तरीका अपनाना चाहते हैं, तो हल्दी का रोजाना सीमित मात्रा में सेवन करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. लेकिन कोई भी नई आदत शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.