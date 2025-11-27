Ghee On Feet: भागदौड़ भरी दिनचर्या और तनाव से भरी लाइफस्टाइल के बीच शरीर को आराम देने के छोटे छोटे घरेलू नुस्खे किसी वरदान से कम नहीं होते. इन्हीं में से एक है सोने से पहले पैरों के तलवों पर घी (Talvon Par Ghee Lagane Ke Fayde) लगाना. आयुर्वेद में इसे बेहद लाभकारी माना गया है. खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें रात में नींद नहीं आती. तनाव बहुत ज्यादा होता है या शरीर अक्सर थका हुआ महसूस करता है. घी (Ghee Ki Massage Se Kya Hota Hai) लगाने से न सिर्फ नसें रिलैक्स होती हैं बल्कि शरीर के कई जरूरी फंक्शन्स भी बेहतर होते हैं.

बेहतर नींद के लिए पैरों पर क्या रगड़ना चाहिए?



अगर आपको रात में बहुत ज्‍यादा गर्मी लगती है, तो घी या नारियल एक अच्छा ऑप्‍शन है. अगर सर्दी में आपके पैर ठंडे रहते हैं, तो घी, सूरजमुखी या तिल का तेल से पैरों के तलवों की माल‍िश करें.सच तो ये है क‍ि घी एक औषधि‍ की तरह काम करता है.

क्या फटी एड़ी के लिए घी अच्छा है?



घी भारतीय रसोई का एक अभिन्न अंग तो है की साथ ही सदियों से इसके पौष्टिक गुणों के कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है. यह त्वचा की लोच बढ़ाकर फटी एड़ियों को नमी प्रदान करने में बेहद कारगर है. आप सोने से पहले अपने पैरों पर घी से तलवों की पांच से दस म‍िनट तक माल‍िश करे. दस द‍िन भी ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही आराम म‍िलेगा.



Photo Credit: Canva

तलवों में घी लगाने के फायदे (Benefits Of Applying Ghee On Feet)

कैसे देता है सुकून?

पैरों के तलवों पर घी लगाने से नर्व्स सिस्टम शांत होता है. हमारे तलवों में बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो सीधे ब्रेन और नर्वस से जुड़े होते हैं. घी स्किन के अंदर गहराई तक जाकर ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है.

गहरी नींद लाने में मददगार

जिन लोगों को रात भर करवटें बदलनी पड़ती हैं. या जिनके दिमाग में कई तरह के थॉट्स चलते रहते हैं. उनके लिए यह उपाय मैजिक जैसा है. पैरों पर हल्के हाथों से मसाज करते हुए घी लगाने से शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन एक्टिव होकर

आराम देता है.

ड्राई स्किन होगी दूर

सर्दियों में सबसे ज्यादा परेशानी फटी एड़ियों और पैरों में रूखापन की होती है. घी नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है. नियमित रूप से लगाने से स्किन नरम और ग्लोइंग होती है.

इम्यून सिस्टम बनाए मजबूत

आयुर्वेद में कहा गया है कि तलवों की मसाज से शरीर का तापमान बैलेंस रहता है और इम्यूनिटी बेहतर होती है. घी में कई तरह के फैटी एसिड होते हैं जो शरीर की एनर्जी बढ़ाते हैं और कमजोरी दूर करते हैं. नियमित रूप से घी लगाने से शरीर अंदर से मजबूत होता है.

कैसे लगाएं घी? How to apply ghee?

• सोने से 10 मिनट पहले थोड़ा सा देसी घी लें

• तलवों और एड़ियों पर हल्के हाथों से मसाज करें

• चाहें तो नींबू के छिलके या कॉटन से भी लगा सकते हैं

• बाद में हल्के मोजे पहन लें ताकि चादर गंदी न हो