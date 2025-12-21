विज्ञापन

Saffron Benefits: केसर का दूध पीने से क्या होता है? जानिए शरीर के लिए केसर के फायदे

Saffron Benefits: केसर में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, प्रोटीन, पोटैशियम और एंटीऑक्सिडेंट समेत शरीर के लिए कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. अगर आप रोजाना डाइट में इस मसाले को शामिल करते हैं तो आपको कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
Saffron Benefits: केसर का दूध पीने से क्या होता है? जानिए शरीर के लिए केसर के फायदे
केसर के फायदे
Freepik

Kesar ke Fayde in Hindi: दुनिया के सबसे महंगे मसालों से एक केसर भी है. ये खाने की सुगंध और स्वाद तो बढ़ाता ही है साथ में सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. कई लोग इसका इस्तेमाल दूध के साथ करते हैं कुछ लोग केसर का पानी पीना पसंद करते हैं. इसके अंदर फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, प्रोटीन, पोटैशियम और एंटीऑक्सिडेंट समेत शरीर के लिए कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. अगर आप रोजाना डाइट में इस मसाले को शामिल करते हैं तो आपको कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है. इसी के चलते आज हम आपको केसर का सेवन करने के कमाल के फायदे बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं...

यह भी पढ़ें: गर्म पानी में घी मिलाकर पीने से क्या होता है, सुबह खाली पेट घी पीने के क्या फायदे हैं? एक्सपर्ट से जानिए

1. अच्छी नींद

आपने अधिकतर लोगों को सोने से पहले केसर वाला दूध पीते हुए देखा या सुना होगा. इसके पीछे एक वजह भी है. माना जाता है कि केसर शरीर में कॉर्टिसोल (तनाव से जुड़ा हार्मोन) को कम करता है. जब कॉर्टिसोल कम होता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत रहता है और नींद आने में आसानी होती है. यह शरीर को बैलेंस करने में मदद करता है ताकि नींद नेचुरली आ जाए. यही कारण है कि आजकल लोग स्लीप क्वालिटी सुधारने के लिए केसर को पसंद कर रहे हैं.

2. तेज याददाश्त

केसर में मौजूद कंपाउंड, क्रोसिन और क्रोसेटिन, दिमाग की सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं. कुछ रिसर्च में पाया गया है कि केसर के सप्लीमेंट्स याददाश्त कम होने की स्पीड को कम कर सकते हैं और मानसिक कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं. वहीं, कई बार इसके नतीजे अल्जाइमर दवाओं के बराबर रहे हैं.

3. आंखों के लिए फायदेमंद

केसर रेटिना तक ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और फोटोरेसेप्टर सेल्स को नुकसान से बचाता है. आंखों की रोशनी तेज करने के लिए आप रोजाना केसर वाला दूध या केसर का पानी पी सकते हैं.

4. खाने की क्रेविंग होती है कम

केसर का एक अनोखा फायदा यह है कि यह भूख को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. जो लोग बार-बार स्नैक खाते हैं या तनाव में ज्यादा खाते हैं, उनके लिए केसर फायदेमंद हो सकता है. इसका कारण सेरोटोनिन से जुड़ा है, जो दिमाग का एक रसायन है और मूड को प्रभावित करता है. जब सेरोटोनिन का लेवल बैलेंस रहता है, तो खाने की भूख कम हो जाती है.

5. त्वचा के लिए लाभकारी

केसर सदियों से सुंदरता के नुस्खों का हिस्सा रहा है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, मुहांसों के बैक्टीरिया को कम करते हैं और त्वचा का रंग निखारते हैं. इसी के चलते आजकल कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में केसर का एक्सट्रैक्ट शामिल किया जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Saffron Benefits, Kesar Benefits, Lifestyle, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com