आंखों के नीचे घी लगाने से क्या होता है? स्किन की समस्याएं दूर करने के लिए कैसे करें इस्तेमाल, जानें यहां

Ghee Benefits: घी में मौजूद विटामिन A, D और E त्वचा को मॉस्चराइज और जवां बनाए रखने में काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं. इसी के चलते आज हम आपको बताएंगे कि स्किन के लिए घी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए.

स्किन के लिए घी का इस्तेमाल कैसे करें?
How to Use Ghee for Skin: घी का इस्तेमाल अधिकतर रोजाना हर किचन में होता है. घी खाने के स्वाद को दो गुना तो कर ही देता है साथ में सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं घी खाने के साथ-साथ स्किन पर लगाने से भी बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं.  दरअसल, इसमें मौजूद विटामिन A, D और E त्वचा को मॉस्चराइज और जवां बनाए रखने में काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं. इसी के चलते आज हम आपको बताएंगे कि स्किन के लिए घी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए. साथ ही यह भी जानेंगे कि आंखों के नीचे घी लगाने से क्या होता है. 

1. रात को सोने से पहले कैसे लगाएं घी?

महंगे मॉस्चराइजर्स की जगह आप घी को नाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप अपनी अंगुलियों पर थोड़ा सा घी लें और पूरे फेस-गर्दन पर तब तक मसाज करें जब तक त्वचा पूरी तरह से सोख नहीं लेती. इसके बाद आप जब सुबह उठेंगे तो आपकी त्वचा मुलायम हो जाएगी. 

2. आंखों के नीचे लगाने से क्या होगा?

घी के साथ आधा चम्मच कॉफी पाउडर और चुटकी भर हल्दी मिलाकर आंखों के नीचे लगाने से डार्क सर्कल्स कम होते हैं. इस पेस्ट को आप कम से कम 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ें और फिर धो दें. जल्दी असर देखने के लिए आप इस उपाय को रोजाना अपना सकते हैं.

3. लिप बाम की तरह करें घी का इस्तेमाल

सर्दियों में फटे और रूखे होंठों की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है. इससे छुटकारा पाने के लिए आप रोजाना रात को सोने से पहले अपने लिप्स पर घी लगा सकते हैं. इससे नमी बनी रहती है और होंठ मुलायम-गुलाबी हो जाते हैं.

4. ब्राइट स्किन के लिए

स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाने के लिए आप 2 चम्मच बेसन के साथ 1 चम्मच घी और दूध मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. इस पेस्ट को अपने फेस -गर्दन पर लगाएं और 20 मिनट के बाद धो लें. इस उपाय को रोजाना अपनाने से आपको कुछ दिनों फर्क देखने को मिल जाएगा. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

