Is Daily Shaving Good For Skin: आजकल दाढ़ी रखना एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है. कोई क्लीन शेव (Clean Shave) लुक पसंद करता है तो कोई लंबी दाढ़ी रखकर स्मार्ट और स्टाइलिश दिखना चाहता है. लेकिन अक्सर पुरुषों के मन में ये सवाल आता है कि क्या रोजाना दाढ़ी बनाना जरूरी है.(It is necessary to shave daily) अगर दाढ़ी न बनाई जाए तो क्या स्किन पर इसका असर पड़ सकता है, और आखिर हफ्ते में कितनी बार शेविंग करनी चाहिए ताकि चेहरा साफ और हेल्दी (Skin Healthy) बना रहे. आइए जानते हैं.

नारियल के तेल में मिलाकर लगा लें ये 3 चीजें, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया जड़ों से काले हो जाएंगे सफेद बाल

क्या दाढ़ी बनाना जरूरी है? (Is shaving beard necessary?)

जी हां, दाढ़ी बनाना स्किन की सफाई और हेल्थ दोनों के लिए जरूरी माना जाता है. जब आप शेव करते हैं तो चेहरे पर जमी गंदगी, धूल-मिट्टी और डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं. इससे स्किन सांस ले पाती है और पोर्स खुल जाते हैं. यही वजह है कि पिंपल्स, एक्ने और इंफेक्शन जैसी समस्याओं से बचाव में शेविंग मदद करती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा हमेशा क्लीन और फ्रेश दिखे तो समय-समय पर दाढ़ी बनाना जरूरी है.

क्या रोज शेव करना सही है? (Is daily shaving good for skin?)

हर दिन शेव करना स्किन के लिए अच्छा नहीं होता. रोज ब्लेड चलाने से त्वचा ड्राई और रफ हो सकती है. कई बार लगातार शेव करने से चेहरा लाल पड़ने लगता है और जलन भी महसूस होती है. यही नहीं, इससे खुजली और रैशेज़ जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं. इसलिए अगर आप सोचते हैं कि रोजाना शेविंग करने से चेहरा ज्यादा क्लीन लगेगा तो यह सही सोच नहीं है.

हफ्ते में कितनी बार शेव करना बेहतर है? (How many times should you shave in a week?)

डर्मेटोलॉजिस्ट्स की मानें तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार दाढ़ी बनाना सही होता है. इससे न तो स्किन को ज्यादा नुकसान होता है और न ही चेहरे पर गंदगी जमती है. हफ्ते में तीन बार शेव करने से आपका फेस हमेशा स्मूद और फ्रेश नजर आएगा. वहीं अगर आप दाढ़ी बढ़ाना पसंद करते हैं तो कम से कम ट्रिमिंग जरूर करते रहें. इससे आपका लुक भी अच्छा लगेगा और हाइजीन भी बनी रहेगी.

शेविंग करते समय किन बातों का ध्यान रखें (Things to keep in mind while shaving)