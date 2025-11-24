सुबह धूप में कितनी देर बैठना चाहिए? जानें सुबह-सुबह धूप में बैठने से शरीर पर कैसा असर होता है

Benefits of morning sunlight: आपने अक्सर सुना होगा कि सुबह सोकर उठने के बाद थोड़ा समय धूप में बैठकर बिताना चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट सुबह की हल्की धूप को शरीर के लिए नेचुरल मेडिसिन बताते हैं. केवल ऐसा करने से ही आपको एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं. मशहूर नेचुरोपैथी डॉक्टर जेनिन बॉवरिंग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर सुबह की धूप के कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे सुबह कितनी देर धूप में बैठना चाहिए.

कौन से विटामिन की कमी से ठंड ज्यादा लगती है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया शरीर में गर्मी लाने के लिए क्या करें

वजन कम करने में मददगार

डॉक्टर जेनिन बताती हैं, धूप लेने से शरीर में लेप्टिन हार्मोन बेहतर काम करता है. यह वही हार्मोन है जो भूख को कंट्रोल करता है. यानी सुबह की धूप भूख कम करने में मदद कर सकती है, इससे फिर आप ओवरईटिंग नहीं करते हैं, साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है. इससे आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

जब हम धूप में बैठते हैं तो त्वचा पर हल्की गुलाबी रंगत आ जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खून त्वचा की सतह पर आता है. इससे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है, जो रक्त वाहिकाओं को फैलाकर ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से कम करने में मदद करता है.

सुबह की धूप से शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे 'फील-गुड' हार्मोन रिलीज होते हैं. ऐसे में सुबह धूप में कुछ मिनट बिताने से आप दिनभर खुद को हैप्पी और एक्टिव महसूस कर सकते हैं.

कुछ शोध के नतीजे बताते हैं कि सुबह की धूप दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ाती है. इससे फोकस और याददाश्त दोनों पर अच्छा असर पड़ता है.

सुबह की धूप शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन की प्रक्रिया को सेट करती है, जिससे रात में गहरी और रिलैक्सिंग नींद आती है.

सुबह की रोशनी शरीर की 'बॉडी क्लॉक' को सिंक करती है. इससे पाचन, एनर्जी, मूड और सभी आंतरिक प्रक्रियाएं संतुलित रहती हैं.

सुबह की धूप से मिलने वाला विटामिन D कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे हड्डियां और दांत मजबूत बनते हैं.

इन सब से अलग सुबह धूप टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स को भी नेचुरली बैलेंस करने में भूमिका निभाती है.

डॉक्टर जेनिन कहती हैं, सुबह केवल 15-20 मिनट ही हल्की धूप में बैठना काफी होता है. बहुत तेज धूप में रहने से बचें. इस तरह रोज केवल ये आसान काम कर आप अपनी बॉडी को एक साथ कई फायदे पहुंचा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.