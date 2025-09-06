7 दिन तक चुकंदर खाने से क्या होता है? क्या चुकंदर शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है

Benefits of Beetroot in Body Detox: हम सभी जानते हैं कि ताजी हरी सब्जियां और फल हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. अक्सर लोग तरह तरह की सब्जियों और फलों को अपनी डाइट में शामिल भी करते हैं. लेकिन एक ऐसी सब्जी भी है, जो काफी फायदेमंद होने के बावजूद अक्सर इस लिस्ट में शामिल होने से चूक जाती है. गहरे रंग के बीटरूट को हम कभी कभी सलाद में ही शामिल करते हैं. हालांकि यह बेहतर स्किन से लेकर एनर्जी लेवल को बढ़ाने में (Beetroot Se Kya Hota Hai Fayda) काफी मददगार होता है. यह एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भी भरपूर होता है और आपके लिवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है. लिवर बॉडी को साफ करने का काम करता है.

अगर हम बीटरूट को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो बॉडी को नैचुरली डिटॉक्स करने में काफी मदद मिलती है. इसके साथ बीटरूट को सलाद से लेकर स्मूदी तक में बड़ी आसानी से यूज (Beetroot Ko Kaise Kare Diet Me Shamil ) किया जा सकता है. आइए जानते हैं सप्ताह के सातों दिन हम कैसे कर सकते हैं बीटरूट को अपने डाइट में शामिल (Body Detox Karne Ke Liye Beetroot Recipe).

सप्ताह के सातों दिन बीटरूट को ऐसे करें डाइट में शामिल (7 Beetroot Recipes to detox the body in 7 days)

गाजर, अदरक और नींबू के रस के साथ चुकंदर के जूस का एक बड़ा गिलास दिन की शुरुआत करने का बेहतरीन तरीका हो सकता है. यह आपकी सुबह को एकदम ताजगी से भर देगा. सुबह का यह एक गिलास जूस आपको दिन भर एनर्जी से भरपूर रखेगा. इसके साथ ही यह डाइजेशन सिस्टम को भी आराम देगा.

बीटरूट सलाद के टेस्ट को कई गुणा बढ़ा सकता है. इसके लिए कटे हुए बीटरूट को खीरे और टमाटर के साथ हल्का सा रोस्ट करें और लेमन जूस और चाट मसाले के साथ लें. यह बॉडी को डिटॉक्स करने का ऐसा उपाय बनेगा जो आपको भूखा रहने के लिए मजबूर नहीं करेगा. आप इसे दोपहर में लंच में शामिल कर सकते हैं.

बीटरूट के सूप को शाम में लिया जा सकता है. प्याज-लहसून और मनपसंद हर्ब के साथ बीटरूट का गर्मागर्म सूप आपकी सारी थकान मिटाने का काम करेगा. इससे न केवल आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा बल्कि भरपूर पोषण मिलेगा.

बीटरूट का यूज स्मूदी बनाने के लिए भी किया जा सकता है. इसे केले या सेब के साथ मिलाक स्मूदी तैयार करें. बीटरूट मिलाने से स्मूदी ज्यादा मलाईदार हो जाती है. यह पेट भरने वाला और हल्का होता है. इसे बनाने में भी काफी कम समय लगता है. आपको बस बीटरूट और दूसरे फलों को काट कर दही के साथ ब्लेड करना होता है.

अगर आप हम्मस खा-खाकर ऊबचुके हैं तो अब बीटरूट डिप बनाएं. इसके लिए बीटरूट को काटकर भून लें और लहसून और दही डालकर पेस्ट बना लें. इसमें ऑलिव ऑयल और नमक डालें और बीटरूट डिप तैयार हो जाएगी. इसे टोस्ट पर लगाएं या सैंडविच फिलिंग के रूप में यूज करें.

बीटरूट को करी पत्ते, सरसों के दाने के साथ फ्राई करें और चावल रोटी के साथ इसका मजा लें. यह बीटरूट को खाने का एकदम देसी स्टाइल है लेकिन बॉडी के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है.

बीटरूट को मीठे के रूप में लड्डू बनाकर डाइट में शामिल किया जा सकता है. इसके लिए बीटरूट को कद्दूकस कर लें. उसे ओट्स, गुड़ और कटे हुए मेवों के साथ पकाएँ और छोटे-छोटे लड्डू का रूप दें. यह मिठाई तो है पर आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा.