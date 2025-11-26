विज्ञापन

नवजात शिशु डकार ना ले तो क्या करें? बच्चे को कितने महीने तक डकार दिलाना चाहिए, जान‍िए यहां पर

Burp करने का सबसे तेज़ तरीका क्या है? लेटते समय बच्चे को डकार कैसे दिलाएं, इस ट्र‍िक से म‍िनटों में ले लेगा डकार. ताक‍ि आपका बच्‍चे को फ‍िर गैस संबंधी परेशानी ना हो.

Read Time: 3 mins
Share
नवजात शिशु डकार ना ले तो क्या करें? बच्चे को कितने महीने तक डकार दिलाना चाहिए, जान‍िए यहां पर
अगर बच्चा डकार नहीं लेता है और सो जाता है, तो क्या होता है?

How To Make Your Kid Burp: नया पैरेंट बनना जितना खूबसूरत अनुभव है, उतना ही सीखने वाला भी. खासकर जब बात आती है बच्चे को खिलाने और उसके बाद डकार (Bachche Ko Dakar Kaise Dilwayen) दिलाने की. कई बार बच्चे दूध पीने के बाद रोने लगते हैं, पेट में गैस बन जाती है या असहज महसूस करते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है हवा का पेट में फंस जाना. ऐसे में सही तरीके से डकार (Bachche Ko Dakar Dilane Ka Sahi Tarika Kya Hai) दिलाना बहुत ज़रूरी है. अच्छी बात ये है कि इसकी कुछ आसान और भरोसेमंद टेक्नीक हैं, जिन्हें कोई भी नए पैरेंट बिना हड़बड़ाए सीख सकते हैं. डॉ. अर्पित गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर न्यू बॉर्न को डकार दिलाने की टेक्नीक शेयर की है.

किस उम्र में कितने घंटे सोना चाहिए? जानें बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए रोज कितने घंटे की नींद है जरूरी

डकार दिलाने का सही तरीका (Right Way Of Burping)

1. कंधे पर लेकर डकार दिलाने की तकनीक

फीडिंग के बाद बच्चे को कंधे पर रखकर डकार दिलाना सबसे पारंपरिक और भरोसेमंद तरीका माना जाता है.

• बच्चे को अपने कंधे पर इस तरह रखें कि उसकी चिन आपके कंधे पर टिक जाए.

• एक हाथ से उसके हिप्स को सपोर्ट दें ताकि वो स्थिर रहे.

• दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर हल्के-हल्के टैप करें या ऊपर से नीचे की ओर रब करें.

• ध्यान रखें कि टैपिंग बहुत जेंटल हो, क्योंकि न्यूबॉर्न की हड्डियां बेहद सॉफ्ट होती हैं.

इस पोज़िशन में बच्चे के पेट पर हल्का प्रेशर बनता है. जिससे हवा आसानी से बाहर निकलती है और बच्चा तुरंत आराम महसूस करता है. कई एक्सपर्ट्स इसे रात की फीडिंग के बाद भी सबसे असरदार मानते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: ians

2. गोद में बैठाकर डकार दिलाने की तकनीक

अगर बच्चा थोड़ा एक्टिव है या दिन में फीडिंग के बाद जाग रहा है, तो ये तरीका काफी कारगर होता है.

• बच्चे को अपनी थाई पर हल्का आगे झुकाकर बैठाएं.

• हाथों से ‘C' शेप बनाकर उसकी चिन और गर्दन को सपोर्ट दें, ताकि सिर गिरने का खतरा न रहे.

• उसके पीठ पर हल्के हाथों से टैप या रब करें.

डकार कब और कितनी देर दिलानी चाहिए?

• हर फीड के तुरंत बाद

• अगर बच्चा बोतल से दूध पीता है, तो बीच में भी एक बार

• बेचैनी, रोना या टमी में गड़गड़ाहट महसूस हो, तो बीच में ब्रेक लेकर डकार दिलाएं

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com