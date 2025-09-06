रोज किए जाने वाले इस एक काम से हो रही हैं आपकी आंखें डैमेज, जानिए कौनसी है यह गलती

Eye Care: शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है आंख. दिनभर ही आंखें अपने काम पर लगी रहती हैं. ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी आंखों की सही तरह से देखरेख करें जिससे आंखें हमेशा स्वस्थ रहें और आंखों की रोशनी बनी रहे. लेकिन, जाने-अनजाने ही सही लेकिन लोग अक्सर ही ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे आंखों को नुकसान (Eye Damage) हो जाता है. वहीं, लोगों की रोजमर्रा की कुछ आदतें हैं जो आंखों को डैमेज कर सकती हैं. इनमें से एक आदत भी अगर आपकी है तो आंखों के डैमेज होने की कई ज्यादा संभावना है. इसीलिए इन आदतों (Bad Habits) को आज से ही छोड़ दें.

किन आदतों की वजह से डैमेज होती हैं आंखें | Habits That Damage Eyes

अगर आप भी आंखों के सूखने पर या आंख से पानी आने पर आंखें रगड़ते हैं तो संभल जाएं. आपकी यह आदत आंखों को डैमेज करती है. आंखें नाजुक होती हैं और उससे भी ज्यादा आंखों के आस-पास की रक्त वाहिनियां कमजोर होती हैं. ऐसे में आंखें रगड़ी जाएं (Rubbing Eyes) तो आंखों की नसों को नुकसान होता है, डार्क सर्कल्स पड़ सकते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों से जुड़ी अन्य दिक्कतों की संभावना बढ़ती है.

अगर आप भी फोन या लैपटॉप की स्क्रीन में हर समय आंखें गढ़ाए रखते हैं तो इससे आंखें सूखने लगती हैं, आंखों में दर्द होता है, आंखों से पानी निकलने लगता है, सिर में दर्द रहने लगता है, आंखों की रोशनी कम होती है और धुंधला नजर (Blurry Vision) आने लगता है. ऐसे में फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट से खासतौर से परहेज करना चाहिए.

आंखों पर जोर ना पड़े इसीलिए 20 मिनट के स्क्रीन टाइम के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें और फिर अपने काम में वापस लग जाएं.

हमें लगता है कि नींद की कमी होने पर सिर्फ हमारी सेहत प्रभावित होती है, लेकिन नींद की कमी से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है. अगर नींद पूरी नहीं होती है तो इससे आंखें लाइट से सेंसिटिव होने लगती हैं. इससे आंखों में जलन रहती है, आंख लाइट देखकर टिमटिमाने लगती हैं और आंखों से पानी निकलने की दिक्कत होती है. इसीलिए कोशिश करें कि आप रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें.

विटामिन ए को खानपान का हिस्सा जरूर बनाएं. विटामिन ए से भरपूर फूड्स जैसे गाजर, पालक और शकरकंदी आंखों की सेहत को अच्छा रखते हैं. विटामिन सी पावरफुल एंटी-ऑक्सीडेंट होता है जो आंखों को डैमेज से बचाता है. ऐसे में विटामिन सी से भरपूर फूड्स जैसे संतरा, नींबू, ब्रोकोली और शिमला मिर्च जरूर खाएं. विटामिन सी उम्र बढ़ने के कारण होने वाली आंखों की दिक्कतों को भी दूर रखता है. विटामिन ई से भरपूर चीजें आंखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती हैं. ऐसे में सूखे मेवे, बीज और वेजीटेबल ऑयल को खानपान में जरूर शामिल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.