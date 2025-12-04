नाक में तेल डालने से क्या फायदा होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रताप चौहान ने बताया नस्य थेरेपी कैसे करें और नाक के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है

Nasya Therapy: आयुर्वेद में नाक में तेल डालने को बेहद फायदेमंद बताया गया है. इसे नस्य थेरेपी कहा जाता है. NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान आयुर्वेद के निदेशक और वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान ने बताया, आयुर्वेद में नस्य थेरेपी हजारों साल से इस्तेमाल होती आ रही है. ये एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार पद्धति है. इस करने के लिए हल्के गरम किए हुए औषधीय तेल की कुछ बूंदे नाक में डाली जाती हैं और इसके बाद माथे, गाल और साइनस वाले हिस्से पर हल्की मालिश की जाती है.

नाक में तेल डालने के फायदे

आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं, नस्य थेरेपी नाक में जमी रुकावट को साफ करने में मदद करती है. यह उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जो साइनस की समस्या, बार-बार बंद नाक, या सीजनल एलर्जी से परेशान रहते हैं.

नियमित रूप से नस्य करने से नाक के अंदर का सूखापन भी कम होता है और सांस लेना और भी आरामदायक लगता है.

आयुर्वेदाचार्य के मुताबिक, नस्य करने से नाक खुलती है, जिससे सोते समय खर्राटों की समस्या भी कम हो सकती है.

इन सब से अलग डॉक्टर चौहान बताते हैं,कई लोगों के लिए नस्य तनाव कम करने का भी बढ़िया तरीका है. नाक में तेल डालकर हल्की मसाज करने से सिर हल्का महसूस होता है. आयुर्वेद में इसे प्राण को पोषित करना कहा गया है, जो मानसिक शांति और स्थिरता बढ़ाता है.

आयुर्वेद में नस्य के लिए आमतौर पर अणुतैल और शदबिंदु तेल सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं. ये दोनों तेल नाक की नलियों को साफ रखने, सूजन कम करने और सिर से जुड़े विकारों में राहत देने के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, किसी भी तेल का उपयोग करने से पहले अपनी प्रकृति और समस्या के अनुसार आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है.

सुबह खाली पेट, नहाने के बाद या रात को सोने से पहले नस्य करना सबसे अच्छा माना जाता है. पहले चेहरे को हल्के गरम पानी से भाप दें, फिर सीधा लेटकर नाक में 2–3 बूंद हल्का गरम तेल डालें. इसके बाद कुछ मिनट आराम करें और चेहरे पर हल्की मालिश करें. इसके बाद गहरी सांस लें और थोड़ा आराम करें.

हालांकि, बच्चों के साथ ये थेरेपी न अपनाएं, साथ ही अगर आपको नाक में सूजन या पहले से गंभीर एलर्जी है, तो भी इस थेरेपी को अपनाने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.