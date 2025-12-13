विज्ञापन

सुबह-सुबह ओस में चलने से क्या फायदा होता है? नंगे पैर घास पर चलने से क्या होता है, डॉक्टर से जानिए फायदे

Grass Walk: डॉ. अमित वर्मा के मुताबिक, सुबह ओस में नंगे पैर घास पर चलते हैं तो हमारे पैर का संपर्क सीधा संपर्क अर्थ के साथ होता है. ऐसा करने से शरीर की एनर्जी बैलेंस होती है और कई बीमारियों से बचाव होता है.

  • सुबह ओस में नंगे पैर घास पर चलने से शरीर की ऊर्जा बैलेंस होती है और कई बीमारियों से बचाव होता है
  • नंगे पैर चलने से आंखों की रोशनी, दिमागी सेहत, ब्लड सर्कुलेशन और इम्यूनिटी में सुधार होता है
  • सुबह ताजी हवा में सैर करने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होने में मदद मिलती है
Walk In Nature, Nange Pair Os Me Chalne Se Kya Hota Hai: सुबह की शुरुआत हेल्दी और एनर्जेटिक हो जाए तो दिनभर पर शरीर एक्टिव रहता है, आलस कम होता है और कोई भी काम करने में मन लगता है. इसलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा सुबह-सुबह सैर करने की सलाह देते हैं. सर्दियों के मौसम में ओस पड़ती है और हेल्थ एक्सपर्ट भी सुबह ओस में नंगे पैर घास पर चलना फायदेमंद बताते हैं, लेकिन आजकल के समय में अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते लोग सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है और कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में अगर हम कुछ मिनट सुबह की ताजी हवा सैर करें तो यह न सिर्फ शरीर को एनर्जी देता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है. हेल्थ एक्सपर्ट, डॉ. अमित वर्मा से जानिए सुबह-सुबह ओस में चलने से क्या फायदा होता है? नंगे पैर घास पर चलने से क्या होता है?

सुबह-सुबह ओस में चलने से क्या फायदा होता है?

डॉ. अमित वर्मा के मुताबिक, सुबह ओस में नंगे पैर घास पर चलते हैं तो हमारे पैर का संपर्क सीधा संपर्क अर्थ के साथ होता है. ऐसा करने से शरीर की एनर्जी बैलेंस होती है और कई बीमारियों से बचाव होता है. सुबह ओस में नंगे पैर घास पर चलते से आंखों की रोशनी, दिमागी सेहत, ब्लड सर्कुलेशन, इम्यूनिटी बढ़ती है और तनाव कम होता है. इसके अलावा पैरों की सूजन व हाई ब्लड प्रेशर में भी नंगे पैर चलना फायदेमंद होता है.

नंगे पैर घास पर चलने से क्या होता है?

नंगे पैर घास पर चलने सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इससे तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, क्योंकि नंगे पैर घास पर चलने से शरीर को नेचुरल एनर्जी मिलती है और मानसिक शांति को फायदा मिलता है.

ओस में कब और कैसे चले

सुबह जल्दी उठें और ओस से भीगी हुई हरी घास पर नंगे पैर चलें. कम से कम 15-30 मिनट तक चलें. यह विंटर और समर दोनों मौसम में एक नेचुरल हीलिंग थेरेपी है. ऐसे करने से बीमारियों से बचाव होता है और शरीर को कई फायदे मिलते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

