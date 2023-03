Fast Weight Loss: आज से सुबह शुरू कर दें ये काम, तेजी से पिघलने लगेगी चर्बी, फिर हर कोई पूछेगा पतले होने का राज

जल्दी उठने की आदत डालें

जी हां, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए. आयुर्वेद के अनुसार, सुबह जल्दी उठने से कई रोगों से छुटकारा मिलता है. साथ ही मोटापा भी दूर होता है.

गुनगुने पानी का सेवन करें

सुबह उठते ही आप सबसे पहले गुनगुने पानी का सेवन करें, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई होती है, जो वेट लॉस में मदद करता है. आप साधारण पानी की जगह गुनगुने पानी में नींबू का रस डालकर भी पी सकते हैं.

कितना पानी पिएं

अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह के समय हमें कितना पानी पीना चाहिए? तो एक्सपर्ट्स के अनुसार सुबह के समय 500 मिलीलीटर पानी पीने से मेटाबॉलिज्म 30% तक बढ़ जाता है. ऐसे में आप 500 मिलीलीटर या एक से दो गिलास पानी का सेवन सुबह के समय जरूर करें.

एरोबिक्स करने से वजन होगा कम

वेट लॉस के लिए जिम में वेटलिफ्टिंग करने की जगह अगर आप साधारण वर्कआउट जैसे- एरोबिक्स, ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग भी करते हैं तो आपका वजन तेजी से कम होने लगता है.

न्यूट्रिशन भरपूर नाश्ता करें

अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो आपको ब्रेकफास्ट में पोषक तत्वों से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए और कभी भी अपने ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए. आप इसमें प्रोटीन, फाइबर, जूस, फल, ओट्स आदि चीजों को शामिल कर सकते हैं.

सुबह की धूप जरूर लें

कई रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि सुबह की धूप हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होती है. यह ना सिर्फ हमें स्वस्थ रखती है बल्कि वजन को कम करने में भी मदद करती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

