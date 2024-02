सर्दी में नवजात शिशु को कंबल में लपेट कर रखा था और हो गई है विटामिन डी कमी, तो आज यह करें, तुरंत दिखेगा असर

Vitamin d3 drops for baby uses in hindi : शिशु की विटामिन डी की कमी इस तरह करें पूरी.

खास बातें नवजात शिुश को सर्दी में रजाई में रखा है.

और हो गई है उसको विटामिन डी की कमी.

तो जानिए क्या कहती है यूनिसेफ की रिसर्च.

Do breastfed babies really need vitamin d : सर्दी में आपने नवजात शिशु को अगर कंबल में लपेट कर रखा है और वैसे भी पूरे एक महीने सूरज के दर्शन भी बहुत कम हुए हैं. ऐसे नए बच्चे (Vitamin D Deficiency Symptoms In Kids) में विटामिन डी की कमी अकसर हो जाती है. अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे का विटामिन डी पूरा रहे तो आप इस तरह से पूरा कर सकते हैं. इससे वह जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा और एकदम फिट रहेगा. दरअसल, विटामिन डी सभी के लिए जरूरी होता है. इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. विटामिन डी (vitamin d deficiency in child treatment) की कमी होने से शरीर में बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं‌. यूनिसेफ की एक रिसर्च के अनुसार नवजात शिशु में विटामिन डी की कमी का एक बड़ा कारण गर्भवती मां का खानपान में लापरवाही और सेहत का ध्यान ना रखना है.

