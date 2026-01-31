विज्ञापन

सूखे तुलसी के पौधे को दोबारा हरा-भरा करने के लिए अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय

How To Save Tulsi Plant From Dying: कई बार सही देखभाल न मिलने के कारण तुलसी का पौधा सूखने लगता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या पौधा मुरझा जाता है, ऐसे में आप इन घरेलू उपायों को अपनाकर इसे हरा-भरा रख सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
सूखे तुलसी के पौधे को दोबारा हरा-भरा करने के लिए अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय
Tulsi Plant: तुलसी के पौधे को दोबारा हरा-भरा कैसे बनाएं.

Tulsi Sukhne Lage To Kya Karna Chahiye:  हिंदू भारतीय घरों में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है. यह सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. लेकिन कई बार सही देखभाल न मिलने के कारण तुलसी का पौधा सूखने लगता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या पौधा मुरझा जाता है. अगर आपके घर के तुलसी के पौधे का भी यही हाल है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे हैक्स बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप तुलसी के पौधे को हरा-भरा रख सकते हैं.

तुलसी के पौधे को कैसे हरा करें- (How to save Tulsi plant from dying)

1. पानी की सही मात्रा- 

तुलसी ही नहीं किसी भी पौधे को अधिक मात्रा में और कम मात्रा में पानी न दें. इससे पौधे खराब हो सकते हैं.  

तुलसी के पौधे की मिट्टी को उंगली से छूकर देखें, अगर ऊपर की मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें.

2. धूप लगवाएं- 

तुलसी का पौधा धूप में अच्छी तरह बढ़ता है. इसे ऐसी जगह पर रखें जहां हल्की धूप आती हो. पूरी तरह धूप में रखने से भी बचें, वरना गर्मी में ये पौधा सूख जाएगा. 

ये भी पढ़ें-  घंटों का काम मिनटों में, लहसुन छीलने का सबसे आसान तरीका

Latest and Breaking News on NDTV

3. मिट्टी का ध्यान रखें- 

अक्सर तुलसी के सूखने का कारण खराब मिट्टी भी होती है. गमले की मिट्टी हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए. अगर तुलसी का पौधा सूख रहा है, तो आप इसमें गाय की गोबर का खाद मिला सकते हैं. 

4. कीड़े से बचाव- 

तुलसी पर कभी-कभी कीड़े या फंगस लग जाते हैं. पत्तियों के नीचे छोटे कीड़े दिखें तो नीम के पानी का छिड़काव करें. इससे तुलसी को बिना नुकसान पहुंचाए उसी हरा रख सकते हैं.

5. देखभाल- 

तुलसी के पौधे को हरा भरा रखने का सबसे जरूरी नियम है, कि आप मौसम के अनुसार उसकी देखभाल करें. सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड से बचाएं. बारिश के मौसम में पानी ज्यादा न जमा होने दें और गर्मियों में मिट्टी जल्दी सूखती है, तो पानी का ध्यान रखें. 

तुलसी के पौधे के सूखने के कारण-  (Couse Of drying of Tulsi plant)

  • ज्यादा या बहुत कम पानी देना
  • धूप की कमी
  • मिट्टी की खराब गुणवत्ता
  • गमले में पानी का सही निकास न होना
  • कीड़े या रोग लगना

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tips To Save A Drying Tulsi Plant, How To Save A Drying Tulsi Plant, How To Save Tulsi Plant From Drying Indoors, Tulsi Ka Paudha Sukhne Se Kya Hota Hai, Tulsi Ka Paudha Kyon Sukh Jata Hai, Tulsi Sukhne Lage To Kya Karna Chahie, Tulsi Sukhne Ka Matlab, Why My Tulsi Plant Is Drying, How To Save Tulsi Plant From Dying, How To Prune Tulsi Plant, How To Protect Tulsi Plant From Insects, How To Keep Tulsi Plant Healthy, Epsom Salt For Tulsi Plant, Homemade Fertilizer For Tulsi Plant, Tulsi Ka Paudha Sukh Raha Hai Kya Karen, Tulsi Niyam, Tulsi Puja Kyu Ki Jati Hai
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com