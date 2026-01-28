विज्ञापन

White Clothes Stain Remover: सफेद कपड़े से दाग हटाने के लिए अपनाएं ये 6 ट्रिक्स, मिनटों में होगा जिद्दी से जिद्दी धब्बों का सफाया

Safed Kapdo Ko Kaise Chamkaye: बाजार में कई तरह के दाग हटाने वाले केमिकल्स बिकते हैं, लेकिन इनके इस्‍तेमाल से महंगे कपड़े खराब हो जाते हैं. ये केमिकल्‍स कपड़े के रंग और फैब्रिक को नुकसान पहुंचाते हैं. इसलिए दागों को हटाने के लिए घरेलू उपाय मददगार साबित हो सकते हैं. जानें ऐसे ही तरीको के बारे में, जो दागों को जड़ से मिटा देने में मददगार हैं. 

White Clothes Stain Remover: सफेद कपड़े से दाग हटाने के लिए अपनाएं ये 6 ट्रिक्स, मिनटों में होगा जिद्दी से जिद्दी धब्बों का सफाया
How do you get stains out of white clothes?

Safed Kapdo Ko Kaise Chamkaye: सफेद कपड़े पर्सनेलिटी में चार-चांद लगा देते हैं. लेकिन इन्‍हें पहनने पर एक ही दिक्‍कत होती है कि कहीं कोई दाग ना लग जाए. खास तौर पर हल्दी, चाय या कॉफी के दाग. ये ऐसे दाग हैं, जो आसानी से नहीं छूटते. केवल हल्‍दी ही नहीं बल्कि पसीना या स्किनकेयर प्रोडक्ट्स भी कपड़ों पर पीले दाग छोड़ देते हैं. ये दाग इतने जिद्दी होते हैं कि इन्‍हें हटाया ना जाए तो ये कपड़ों पर स्थायी निशान छोड़ देते हैं.

सफेद कपड़ों से दाग कैसे हटाएं?

नींबू-नमक का घोल:

नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं. जब इसमें नमक मिलाया जाता है तो यह एक्सफोलिएटर का काम करता है. खास तौर पर हल्दी के दाग हटाने के लिए यह घोल बहुत असरकारक होता है. दाग पर ये घोल डालकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से थोड़ा रगड़कर धो लें.

सफेद सिरका डालें:

सफेद सिरका यानी व्‍हाइट वेनेगर को असरदार नेचुरल क्लीनर माना गया है. चाय या कॉफी, तेल के दाग पर ये सिरका डाल दें. 10 मिनट तक रहने  दें. इसके बाद गुनगुने पानी से रगड़ दें. जरूरत लगे तो थोड़ा साबुन लगाकर दाग छुड़ा लें. 

टूथपेस्ट लगाएं:

आम तौर पर प्रयोग किया जाने वाला सफेद टूथपेस्‍ट दाग छुड़ाने में मददगार होता है. दाग पर सादा सफेद टूथपेस्ट लगाएं. थोड़ी देर लगा रहने दें. अब टूथब्रश लें और दाग वाली जगह को धीरे-धीरे रगड़ें. अब नॉर्मल पानी से धो लें. 

डिश वॉश लिक्विड करेगा काम:

अगर तेल का दाग लग गया हो तो डिश वॉश लिक्विड लें और उसे दाग वाली जगह पर लगा दें. कुछ मिनट तक रगड़ें. अब इसे गर्म पानी से धो दें. इस प्रयोग से ग्रीस के दाग भी हट जाते हैं. 

तेल के दाग पर लगाएं कॉर्नस्टार्च:

तेल का दाग लग गया हो तो ताजे दाग पर ही कॉर्नस्टार्च छिड़क दें. क्‍योंकि कॉर्नस्‍टार्च तेल को सोखने का काम करता है. करीब आधे घंटे बाद ब्रश की मदद से थोड़ा रगड़कर धो लें. 

बहुत कारगर है बेकिंग सोडा:

आधा कप बेकिंग सोडा लें. इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालकर मिला लें. पेस्ट बना लें. इसे दाग वाली जगह पर लगाएं और 45 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर धो लें.

