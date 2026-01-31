मुहांसों को दूर कर फेस को क्लीन और चमकदार बनाएगी तुलसी, बस जान लीजिए सेवन का सही तरीका

Tulsi Benefits: हर भारतीय घर में पाई जाने वाली तुलसी सिर्फ पवित्र पौधा नहीं, बल्कि प्राकृतिक औषधि का खजाना भी है. तुलसी के सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, यह त्वचा के लिए खास तौर पर कारगर है. यह रक्त को शुद्ध कर दाग-धब्बों और मुहांसों से निजात दिलाने में भी कारगर है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के अनुसार, तुलसी त्वचा के लिए किसी ब्यूटी पार्लर से कम नहीं है. यह मुंहासों, दाग-धब्बों को दूर कर त्वचा में निखार लाने का काम करती है. तुलसी में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को साफ, स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद करते हैं.

तुलसी का पानी पीने के फायदे

विशेषज्ञों का कहना है कि तुलसी वाला पानी पीने से खून साफ होता है, जिससे मुंहासे कम होते हैं और नए दाग-धब्बे नहीं बनते. रोजाना तुलसी का सेवन त्वचा के अंदरूनी संक्रमण को जड़ से खत्म करता है और चेहरे पर चमक लाता है. यह घरेलू उपाय महंगी क्रीम्स और ट्रीटमेंट की जगह ले सकता है, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट के. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भी तुलसी के औषधीय गुणों के बारे में बताता है.

इस्तेमाल का तरीका

एक्सपर्ट के अनुसार, त्वचा के लिए तुलसी के कुछ आसान और प्रभावी तरीके हैं, तुलसी फेस पैक के तौर पर 8-10 ताजे तुलसी के पत्तों को पीसकर मुल्तानी मिट्टी या शहद के साथ मिलाएं. इस पेस्ट को चेहरे पर 15-20 मिनट लगाकर धो लें. यह मुंहासों को खत्म करता है, दाग हल्के करता है और त्वचा को ऑयली होने से बचाता है. हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं.

तुलसी का पानी

तुलसी का पानी भी बेहद लाभदायी है. सेवन के लिए रात भर 5-7 तुलसी के पत्ते साफ पानी में डालकर रखें. सुबह खाली पेट यह पानी पीने से शरीर से टॉक्सिन निकलते हैं, खून शुद्ध होता है और त्वचा पर चमक आती है. मुंहासों की समस्या में यह सबसे सरल और असरदार तरीका है.

तुलसी की चाय

तुलसी चाय स्वाद में तो बेहतर होता ही है. साथ ही कई स्वास्थ्य लाभ भी देता है. इसके लिए 4-5 तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर चाय बनाएं. इसमें नींबू या शहद मिलाकर पीने से तनाव कम होता है और त्वचा की चमक बढ़ती है. तनाव से होने वाले पिंपल्स पर यह खास असर करता है. साथ ही कच्चे पत्ते चबाना भी लाभदायी है. सुबह 2-3 ताजे तुलसी के पत्ते चबाने से ताजगी मिलती है और त्वचा के अंदर से इन्फेक्शन कम होता है.

तुलसी का नियमित इस्तेमाल न केवल त्वचा को स्वस्थ रखता है, बल्कि इम्यूनिटी भी मजबूत करता है. यह सस्ता, प्राकृतिक और हर घर में उपलब्ध उपाय है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर मुंहासे या दाग बहुत गंभीर हों तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह जरूर लें. तुलसी के साथ साफ-सफाई, संतुलित आहार और पर्याप्त पानी पीना त्वचा की चमक को कई गुना बढ़ा सकता है.

