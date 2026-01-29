घंटों का काम मिनटों में, लहसुन छीलने का सबसे आसान तरीका

Fastest Way To Peel Garlic: किचन में मौजूद लहसुन एक ऐसा मसाला है या यूं कहें कि हर्ब है जिसे न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने बल्कि, सेहत के लिए भी काफी गुणकारी माना जाता है. लहसुन हमारे रोज़मर्रा के खाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है. क्योंकि इसे हम सब्ज़ी, चटनी, दाल और अचार जैसी चीजों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. लेकिन सबसे परेशानी वाली बात होती है लहसुन को जल्दी कैसे छीले. क्योंकि इसे छीलना सबसे मुश्किल काम लगता है. अगर आप भी ऐसे ही हैक्स की तलाश कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप किलो में लहसुन आसानी से छील सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं वो उपाय.

लहसुन को कैसे छीले- (How To Peel Garlic Fats)

1. जार में हिलाकर-

जल्दी लहसुन छीलने के लिए आपको एक जार लेना है इसमें लहसुन की कलियां डालकर जार का ढक्कन अच्छे से बंद कर देना है. फिर इसे कुछ सेकंड के लिए जोर-जोर से हीलाना है. ऐसा करने से छीलके और लहसुन अलग-अलग हो जाएंगे.

2. गरम पानी-

लहसुन छीलने का सबसे आसान तरीका है गर्म पानी का इस्तेमाल. इसके लिए सबसे पहले लहसुन की कलियां को हथेली से दबाकर अलग कर लें. अब एक बर्तन में थोड़ा गर्म पानी लें और लहसुन की कलियों को कुछ मिनट के लिए पानी में भिगो दें. ऐसा करने से छीलके आसानी से निकल जाते हैं.

3. बेलन या टॉवेल-

लहसुन की कलियों को एक छोटे तौलिये या कॉटन के बैग में रखें और अच्छी तरह बंद करें. बेलन से हल्के हाथों से कुछ मिनट तक पीटें, जिससे कलियां टूटेंगी और छिलके ढीले होंगे. फिर छिलकों को डस्ट करें या हाथ से मसलकर निकाल लें.

4. माइक्रोवेव-

सबसे आसान तरीका है लहसुन छीलने का माइक्रोवेव. लहसुन की कलियों को कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें. यह उन्हें ड्राई कर देगा और छीलना आसान हो जाएगा.

