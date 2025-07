छोटे शहरों के युवाओं में बढ़ रहा विदेश यात्रा का क्रेज, ये देश बन रहे पहली पसंद

Travel Trends 2025: अब विदेश यात्रा सिर्फ मेट्रो सिटी के लोगों तक सीमित नहीं रह गई है. देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों से भी अब बड़ी संख्या में युवा विदेश घूमने (Visa On Arrival For Indians) जा रहे हैं. खासतौर पर 35 साल से कम उम्र के ट्रैवलर्स इस नए ट्रेंड की अगुवाई कर रहे हैं. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पहली बार वीजा के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में 32% तक बढ़ोतरी हुई है. यह साफ संकेत है कि भारत में अब यात्रा का नजरिया तेजी से बदल रहा है. इस बदलाव की वजह भी दिलचस्प है. अब छोटे शहरों में भी लोगों की आमदनी बढ़ रही है और डिजिटल वीजा आवेदन (Steps To Apply for Digital Visa) की सुविधा ने विदेश जाने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है.

अब न पहाड़, न समंदर! युवा ले रहे हैं ‘एस्ट्रो टूरिज्म' से ज‍िंदगी में थ्रि‍लर का मजा

नए जमाने के ट्रैवलर्स के शौक भी अलग

आज के युवा ट्रैवलर्स सिर्फ घूमने नहीं जाते, बल्कि उन्हें कुछ खास अनुभव चाहिए. कोई नॉर्दर्न लाइट्स देखने जाता है. तो कोई ट्रैवलर ऐसा भी है जो म्यूजिक कंसर्ट या स्पोर्ट्स इवेंट्स का हिस्सा बनने के लिए विदेश जा रहा है. 2025 में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में बाली (मिनिमून के लिए), फुकेट (बैचलर पार्टी के लिए), वियतनाम (सोलो ट्रिप के लिए) और दुबई (लग्जरी वेकेशन के लिए) शामिल हैं.

वीजा अप्लिकेशन में जबरदस्त उछाल

डिजिटल वीजा प्रोसेसिंग कंपनी ‘एटलीस' के अनुसार, पिछले एक साल में इंटरनेशनल वीजा अप्लिकेशन में बड़ा उछाल देखा गया है. हैरानी की बात ये है कि इस बढ़ोतरी का आधे से ज्यादा हिस्सा छोटे शहरों से आया है. यानी अब विदेश घूमने का सपना सिर्फ मेट्रो सिटी तक सीमित नहीं है.

एटलीस के फाउंडर और सीईओ मोहक नाहटा का कहना है, “आज यात्रा लग्जरी नहीं, बल्कि जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है. हम हर साल पहली बार विदेश जाने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं. इसका बड़ा कारण है किफायती फ्लाइट्स, आसान डिजिटल वीजा प्रक्रिया और बढ़ती इनकम.”

सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे देश

युवाओं के बीच सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले देश हैं यूएई और साउथ ईस्ट एशिया के देश. दुबई तो हमेशा से फेवरेट रहा है. लेकिन अब थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. इन देशों का सस्ता होना, वीजा में आसानी और एडवेंचर फ्रेंडली एक्सपीरियंस इन्हें युवाओं के बीच हिट बना रहे हैं.

पासपोर्ट बनवाना भी अब आसान

देश में पासपोर्ट बनवाना भी अब पहले से काफी आसान हो गया है. 2014 से 2023 के बीच भारत में जारी होने वाली पासपोर्ट की संख्या 10.09 करोड़ के करीब रही. पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या भी बढ़कर 153 से 523 हो गई है. इससे छोटे शहरों के लोग भी अब आसानी से पासपोर्ट बनवाकर विदेश जा सकते हैं.

सोशल मीडिया बना ट्रैवल गाइड

आज के युवा इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखकर अपनी ट्रिप्स प्लान करते हैं. सोशल मीडिया के जरिए उन्हें दुनिया भर के ट्रेंडी कैफे, हिडन डेस्टिनेशन और लोकल एक्सपीरियंस के बारे में पता चलता है, जिससे उनकी यात्राएं और ज्यादा खास हो जाती हैं.

अब भी है बड़ा पोटेंशियल



हालांकि अभी भारत में सिर्फ 8.71% आबादी के पास ही एक्टिव पासपोर्ट है. यानी आने वाले समय में और बड़ी तादाद में लोग पहली बार विदेश जाएंगे. ये सिर्फ ट्रेंड नहीं, बल्कि एक बड़ा सोशल बदलाव है. जिसमें छोटे शहरों के लोग भी आत्मविश्वास से विदेश की दुनिया में कदम रख रहे हैं.