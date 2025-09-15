पसीने की बदबू कैसे दूर करें? महंगे परफ्यूम की जगह सिर्फ 20 रुपये की ये चीज का करें यूज, घंटों रहेंगे फ्रेश

How to use Fitkari for sweat smell: हर कोई चाहता है कि वो हमेशा फ्रेश और खुशबूदार महसूस करे, लेकिन पसीने की दुर्गंध कई बार शर्मिंदगी का कारण बन जाती है. लोग इससे बचने के लिए महंगे डियो और परफ्यूम पर पैसे खर्च करते हैं, जबकि असली इलाज सिर्फ 20 रुपये की फिटकरी (Alum) में छिपा है. इसमें मौजूद प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण न केवल बदबू को खत्म करते हैं बल्कि पसीने को भी कम करते हैं.

फिटकरी क्यों है असरदार? (Why Alum Works?)

फिटकरी में नैचुरल एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. ये पसीने से पैदा होने वाले बैक्टीरिया को मारते हैं, जो शरीर की बदबू की असली वजह होते हैं. इसके कसैले गुण (Astringent properties) त्वचा के रोमछिद्रों को सिकोड़ देते हैं, जिससे पसीना कम आता है और आप लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं.

फिटकरी का इस्तेमाल कैसे करें? (How To Use Alum for Sweat & Odor)

नहाते समय: नहाने के पानी में फिटकरी का छोटा टुकड़ा डालकर घुलने दें और फिर उसी पानी से नहाएं. इससे पूरे शरीर की बदबू दूर हो जाएगी.

नहाने के पानी में फिटकरी का छोटा टुकड़ा डालकर घुलने दें और फिर उसी पानी से नहाएं. इससे पूरे शरीर की बदबू दूर हो जाएगी. डायरेक्ट यूज़: फिटकरी को हल्का गीला करके बगल या पैरों पर रगड़ें. यह बैक्टीरिया को मारकर बदबू को जड़ से खत्म कर देती है.

फिटकरी को हल्का गीला करके बगल या पैरों पर रगड़ें. यह बैक्टीरिया को मारकर बदबू को जड़ से खत्म कर देती है. पाउडर फॉर्म: फिटकरी को पीसकर पाउडर बना लें और उन जगहों पर लगाएं जहां ज्यादा पसीना आता है.

फिटकरी के फायदे (Benefits of Using Alum)

यह सस्ता और आसानी से मिलने वाला विकल्प है.

केमिकल-फ्री है और स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता.

लंबे समय तक असरदार रहता है.

पसीने की बदबू को कंट्रोल करता है और आपको फ्रेश महसूस कराता है.

क्यों है ये डियो का बेस्ट विकल्प? (Fitkari body odor remedy)

महंगे परफ्यूम और डियो सिर्फ कुछ घंटों तक खुशबू देते हैं, लेकिन वे पसीने की असली वजह- बैक्टीरिया को नहीं खत्म करते. फिटकरी न सिर्फ बजट-फ्रेंडली है बल्कि असर भी जड़ से दिखाती है. यही वजह है कि आज भी गांवों में लोग इसे बॉडी डियो की तरह इस्तेमाल करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा