घर में क्या रखने से सांप नहीं आता है? आखिर सांप के ऊपर क्या डालने से वह तुरंत भाग जाता है, जानें यहां

saanp ko bhagane ke aasan tips : सांप का नाम सुनते ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं. सांप को देखने के बाद कई लोग तो डर से कांपने तक लगते हैं. कई जहरीले सांप अगर काट लें तो कुछ मिनटों में ही जान जा सकती है. सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आसानी से कहीं भी छिप जाते हैं और पता ही नहीं चलता कब आसपास आ जाएं. बहुत ही कम लोग जानते हैं कि घर के आसपास या आंगन में रखी कुछ चीजें सांप का आकर्षित करती हैं और उन्हें खींचकर आपके घर तक ला सकती हैं. ये चीजें सामान्य लगती हैं, लेकिन इनके कारण सांप आपके घर के पास आ सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपका घर भी इन जहरीले सांपों से सुरक्षित रहे और ये कभी भी अंदर न आएं, तो इन 5 चीजों से तुरंत हटा दें.

सांप किस गंध से नफरत करता है? 5 strong smells that snakes hate



आपके बता दें क‍ि दालचीनी, लौंग और सिरका अपनी तेज सुगंध के कारण सांपों को दूर भगाते हैं. वहीं, मोथबॉल, लहसुन और तुलसी भी प्राकृतिक विकर्षक के रूप में काम करते आए हैं, ज‍िस वातावरण में सांप रहना पसंद नहीं करते है. इससे वह बगीचों और घरों से दूर भागते हैं.

सांप के ऊपर क्या डालने से वह तुरंत भाग जाता है? What should be poured on a snake so that it runs away immediately?



सांप घर में घुस गया है तो उसको देखकर डरें नहीं, बल्‍क‍ि सांप के ऊपर मिट्टी का तेल डालने से वह तुरंत भाग जाता है.

सांप को भगाने के लिए कौन से पौधे हैं? What plants repel snakes?



दरअसल सांपों को भगाने वाले पौधे सर्पगंधा, लैवेंडर, पुदीना, लेमन ग्रास और कैक्टस हैं, इनकी तेज गंध और कांटेदार प्रकृति सांपों को दूर रखती है. आप इन पौधों को घर के बाहर और बालकनी में जरूर लगाएं. वहीं लेमन ग्रास, पुदीना और लहसुन जैसे पौधों की पत्तियों या उनके तेल का इस्‍तेमाल भी सांपों को भगाने के लिए किया जा सकता है.



सांपों को अपने घर में आने से कैसे रोकें? | How to make a snake go away from a house?

1. पानी के सोर्स और उनके आसपास के पौधे (Water sources and the plants around them)

अगर आपके घर के पास छोटा तालाब, कूलर या कोई जलाशय है, तो यह सांपों के लिए खाने और रहने का सबसे बढ़ियाज जगह बन सकता है. तालाबों में मिलने वाले कीड़े और मेंढक सांपों का मुख्य आहार हैं. इसके अलावा, इन जलाशयों के पास उगने वाले कमल, लिली जैसे पौधे भी सांपों को आकर्षित करते हैं. इनके नरम डंठल और पानी में रहने की आदत सांपों के लिए परफेक्ट ठिकाना बनाती हैं. इसलिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें और तालाब के पास घास-पत्तियों की सफाई रखें.

2. जमीन पर घने पौधे और झाड़ियाँ (Dense plants and shrubs on the ground)

इंग्लिश आइवी, पेरिविंगल जैसी घनी झाड़ियों में सांप आसानी से छिप सकते हैं. ये पौधे न सिर्फ छिपने की जगह देते हैं बल्कि कीड़े और छोटे जीवों का घर भी होते हैं, जो सांप का भोजन बनते हैं. इसलिए झाड़ियों को नियमित रूप से छांटें और जमीन पर घास बहुत लंबी न बढ़ने दें.

3. बड़े पेड़ और घने फूलदार पौधे (Large trees and dense flowering plants)

बड़ी झाड़ियों और फूलों के पौधे छोटे जानवरों, पक्षियों और कीड़ों को आकर्षित करते हैं. ये सभी सांप का भोजन बन सकते हैं. घनी और फूलों से भरी जगह सांपों के लिए बढ़िया ठिकाना होती है. घर के आसपास पेड़ों के नीचे बहुत घना कचरा न छोड़ें और फूलों के पौधों की सफाई रखें.

4. पत्तियों का ढेर और सड़ते हुए कचरे (Piles of leaves and decaying waste)

सांपों को सर्दी और गर्मी से बचने के लिए नमी वाली जगह चाहिए. पत्तियों के ढेर और सड़ता कचरा इन्हें आकर्षित करता है. इसके साथ ही, वहां चूहे और कीड़े भी आसानी से पहुंच जाते हैं, जिससे सांप और ज्यादा खिंचे चले आते हैं. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि पत्तियों के ढेर को नियमित साफ करें और कचरे को फेंकें.

5. खुशबू वाले फूल और पौधे (Fragrant flowers and plants

कुछ लोग मानते हैं कि गुलदाउदी, मल्लिका, चमेली जैसे महक वाले पौधे भी सांपों को आकर्षित कर सकते हैं. भले ही इसका प्रमाण सीमित हो, लेकिन इन पौधों के आसपास साफ-सफाई रखना जरूरी है. फूलों के पौधों को साफ-सुथरा रखें और आसपास घास या पत्तियों का ढेर न बनने दें.

घर के आसपास सांप आने से रोकने का रामबाण तरीका