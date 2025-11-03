मिनटों में चमक जाएगा किचन में रखा काला तवा, अपना लें ये घरेलू नुस्खे, दिखेगा एकदम नए जैसा

Tips and Tricks to Clean Tawa: तवा, किचन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बर्तन है . लगातार इसके इस्तेमाल से इस पर तेल, चिकनाई और कालिख की मोटी परत जम जाती है. कई बार लोग इसको साफ करने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं लेकिन सब नाकाम ही साबित होती हैं. इसका कालापन दिखने में न अच्छा लगने के साथ-साथ खाना बनाने में भी कई परेशानी पैदा करता है. ऐसे में अगर आप भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है. आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आप किचन में रखे तवे को एकदम नए जैसा चमका सकते हैं. इसके लिए आपको ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: विटामिन और मिनरल्स से भरे हैं ये 5 पत्ते, डॉक्टर ने बताया किसे खाने से दूर होगी कौन सी दिक्कत

सिरका और बेकिंग सोडा

किचन में रखा सिरका और बेकिंग सोडा तवे को साफ करने में बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके लिए आप एक कटोरी में सिरके के साथ एक चम्मच बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स कर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को पूरे तवे पर अच्छे से लगा दें और करीब 10 से 15 मिनट छोड़ दें. अब कोई स्क्रब लेकर अच्छे से तवे को रगड़ें. इससे तवे का कालापन और चिकनाई मिनटों में साफ हो जाएगी.

तवे को साफ करने के लिए नमक और नींबू बहुत लाभदायक साबित हो सकते हैं. इसके लिए आप गैस पर तवे को हल्का सा गर्म कर लें. इसके बाद थोड़ा सा नमक छिड़क दें. अब एक नींबू लें और बीच में से काट दें. इस कटे हुए नींबू को अब तवे पर अच्छे से रगड़ें. दरअसल, नींबू में मौजूद एसिड नमक के साथ मिलकर कालेपन को हटाने का काम करेगा. 5 से 10 मिनट तक रगड़ने के बाद तवे को पानी से धो लें. इससे तवे का कालापन आसानी से दूर हो सकता है.

इस घरेलू नुस्खे के लिए आप तवे को हल्की आंच की गैस पर रख दें. इसके बाद तवे पर नमक डाल दें और थोड़ी देर गर्म होने दें. नमक के गर्म होने के बाद आधे कटे हुए नींबू को तवे पर रगड़ें. इससे तवे की कालिख हटने लगेगी. अब नींबू के रस को सिरके के साथ मिलाकर तवे पर डाल दें. इस मिश्रण को तवे पर कुछ देर तक पकाएं और फिर गैस बंद कर दें. तवा ठंडा होने के बाद साबुन से अच्छी तरह धो लें. अब आपका तवा एकदम नए जैसा चमकने लगेगा. साथ ही इससे चिकनाई की परत भी हट जाएगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.