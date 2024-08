How To Increase Height: रोज बस दो मिनट की एक्सरसाइज, झटपट बढ़ जाएगी आपके बच्चे की हाइट

How To Increase Kid's Height: हर मां बाप की ख्वाहिश रहती है उनके बच्चे की हाइट (height) सही तरह से बढ़े. इसके लिए मां बाप बच्चे की सेहत का भी खासा ध्यान रखते हैं. लेकिन कई बार बच्चों की लंबाई कुछ छोटी रह जाती है. बढ़ती उम्र में बच्चों की हाइट बढ़ाने के पीछे कई चीजें जिम्मेदार होते हैं. सही डाइट, फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज से बच्चे की हाइट बढ़ाने में मदद मिल सकती है.ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट सही डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज (exercise) की भी सलाह देते हैं. सही तौर पर की गई एक्सरसाइज बच्चे की हाइट बढ़ाने में मदद करती है. चलिए आज जानते हैं एक आसान सी एक्सरसाइज जिसे डेली करने पर आपके बच्ची की हाइट (exercise for height)अच्छी हो सकती है.



महज दो मिनट की एक्सरसाइज से मिलेंगे ढेर सारे फायदे | two minute exercise will too good for kids

बच्चे यूं तो सारा दिन खेलने कूदने में बिताते हैं और इस लिहाज से उनकी काफी एक्सरसाइज और वर्कआउट हो जाता है. लेकिन अगर आप उनको ये दो मिनट की आसान एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे तो वो खुशी खुशी इसे करेंगे क्योंकि ये फन के साथ की जाती है. इसे करना भी बहुत आसान है. सबसे पहले मैट पर खड़े हो जाएं. अब दोनों हाथ अपने पैरों पर रखें. अब पैरों पर हाथ रखे रखे उकड़ू बैठे और खड़े हों. खड़े होते समय नीचे की तरफ देखें और जब उकडूं बैठे तो ऊपर की तरफ देखें.



इस एक्सरसाइज से मिलेंगे ढेर सारे फायदे | this exercise will help to grow height and focus

ये एक्सरसाइज ना केवल हाइट बढ़ाने में मददगार है बल्कि इससे बच्चे को और भी कई फायदे मिलते है. इसे रोज करने से शरीर को ताकत मिलती है और शरीर लचीला बनता है. दरअसल ये शरीर को खोलती है जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है. इसके साथ साथ इस एक्सरसाइज की मदद से बच्चे को फोकस करने में भी मदद मिलती है. इसकी मदद से बच्चे पढ़ाई पर सही तरह से फोकस कर पाएंगे और बच्चे का शरीर भी ताकतवर बनेगा.