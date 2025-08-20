लंच के बाद अगर चबाएंगे ये 5 बीज, कुर्सी पर बैठे-बैठे ही पच जाएगा खाना | Best Seeds For Digestion

Best seeds to chew after lunch: ऑफिस की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ज्यादातर लोग लंच करने के तुरंत बाद अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं. घंटों एक जगह बैठने से खाना सही तरीके से पच नहीं पाता, नतीजा होता है गैस, अपच, पेट फूलना और नींद आना. अगर वॉक करना संभव न हो, तो एक आसान और हेल्दी तरीका है...कुछ खास बीजों को चबाना. ये बीज छोटे दिखते हैं, लेकिन पेट की सेहत के लिए बड़े काम के होते हैं.

खाने के बाद पाचन सुधारने वाले 5 बीज | Natural digestion remedies at home

सौंफ – ठंडक और ताज़गी का खज़ाना | Fennel and flaxseeds for digestion

भारतीय परंपरा में लंच के बाद सौंफ चबाना आम है. सौंफ (fennel seeds benefits) में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो गैस को रोकते हैं और पाचन को तेज करते हैं. इसमें मौजूद एनेथोल तत्व पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जिससे खाना जल्दी पचता है. साथ ही यह मुंह की बदबू भी दूर करती है.

अजवाइन – गैस और अपच की रामबाण दवा | ajwain for digestion

अगर लंच के बाद भारीपन महसूस हो रहा है, तो अजवाइन सबसे असरदार है. इसमें मौजूद थायमोल तत्व गैस को खत्म करता है और अपच से राहत दिलाता है. एक चुटकी अजवाइन को काला नमक के साथ चबाकर गुनगुना पानी पीने से तुरंत आराम मिलता है.

तिल – आंतों की सफाई का नैचुरल तरीका | sesame seeds digestion

तिल के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं. इन्हें लंच के बाद खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है. खासकर सर्दियों में तिल शरीर की गर्मी को संतुलित रखते हैं और पेट को हल्का महसूस कराते हैं.

अलसी – वजन घटाने और पेट साफ करने वाली | Fennel and flaxseeds for digestion

अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर से भरपूर होते हैं. लंच के बाद आधा चम्मच अलसी चबाने से न सिर्फ पेट साफ रहता है, बल्कि पेट की चर्बी भी धीरे-धीरे कम होती है.

धनिया के बीज – ठंडक और आराम का साथी | Seeds that help reduce bloating

धनिया के बीज पाचन एंजाइम्स को संतुलित करते हैं. ये पेट दर्द और जलन को कम करते हैं. गर्मियों में धनिया और सौंफ को साथ चबाना और भी फायदेमंद होता है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक भी देता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

