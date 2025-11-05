रात में 3 काम करने से बढ़ सकता है तेजी से वजन, आज से ही छोड़ दें ये बुरी आदतें

Weight Loss Tips: आजकल हर किसी का लाइफस्टाइल बहुत व्यस्त हो गया है, जिसके चलते न खाने-पीने का पता और न ही सोने जागने का पता. आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब के कारण ही मोटापा तेजी से बढ़ने लगा है. शरीर पर एक बार चर्बी जमा होने लगती है, तो इससे निजात पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और फिर मोटापा ही आगे चलकर कई बीमारियों का कारण बनता है. दरअसल, डेली रूटीन की कुछ गलतियां मोटापा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जिसमें खासतौर पर रात के समय ज्यादा होती है.

यह भी पढ़ें:- Correct Way Of Eating Rice: चावल खाने के 3 सही तरीके, वजन भी होगा कम, डॉक्टर ने बताए फायदे

अगर, आप अपना वजन कंट्रोल या फिर कम करना चाहते हैं तो आपको रात के समय कुछ बुरी आदतों को छोड़ना होगा, क्योंकि ये बुरी आदत ही वजन तेजी से बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाती है.

हेवी खाना खाने से बचें

रात के समय में हमेशा हल्का भोजन करना चाहिए. रात में भारी भोजन नहीं करें. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रात 9 बजे के बाद कम खाना चाहिए. ऐसा नहीं करने से वजन बढ़ सकता है.

रात के समय मिठाई और स्नैक्स से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इससे वजन बढ़ सकता है. नींद खराब हो सकती है और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

अक्सर लोग रात के समय में फोन या फिर टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, जो वजन बढ़ने का एक कारण बन सकता है, क्योंकि फोन और टीवी में मगन रहते हुए अक्सर ज्यादा खाना खा लेते हैं.

अक्सर लोग रात के समय शराब का सेवन करते हैं, लेकिन शराब का सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है. शराब में कैलोरी और चीनी ज्यादा होती है, जो वजन बढ़ने का कारण बन सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.