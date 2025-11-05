विज्ञापन

Correct Way Of Eating Rice: चावल खाने के 3 सही तरीके, वजन भी होगा कम, डॉक्टर ने बताए फायदे

Right Way To Eat Rice: डॉ. शालिनी सिंह सालुंके के मुताबिक, चावल को सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इसे सही मात्रा और सही तरीके से खाना चाहिए.चावल को सही तरीके से खाने से वजन और शुगर बढ़ने का खतरा भी नहीं रहता है.

चावल खाने का सही तरीका
Right Way To Eat Rice: भारतीय थाली चावल के बिना अधूरी मानी जाती है. क्योंकि यह कई पारंपरिक थालियों का मुख्य हिस्सा है. चावल शरीर को एनर्जी और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज को खाने का एक तरीका होता है, जो उसी के अनुसार होना चाहिए. हालांकि, अक्सर लोग चावल को किसी भी समय खा लेते हैं, जिससे चावल से मिलने वाले फायदे शरीर को पूरी तरह से नहीं मिल पाते. एक्सपर्ट के मुताबिक, चावल खाने के सही तरीके से वजन कम करने के साथ-साथ सेहत को भी कई फायदे मिलते हैं. डॉ. शालिनी सिंह सालुंके ने चावल खाने का सही तरीका बताया है.

चावल खाने का सही तरीका

डॉ. शालिनी सिंह सालुंके के मुताबिक, चावल को सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इसे सही मात्रा और सही तरीके से खाना चाहिए. डॉ. शालिनी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर के बताया कि चावल को सही तरीके से खाने से वजन और शुगर बढ़ने का खतरा भी नहीं रहता है.

ज्यादा चावल नहीं खाएं

चावल को ज्यादा मात्रा में खाने के बजाय एक नियंत्रित मात्रा, जैसे एक कप ही खाएं. एक छोटा कटोरा इस्तेमाल करना आपकी मात्रा को नियंत्रित करने का एक आसान तरीका हो सकता है.

प्रोटीन और फाइबर का ध्यान रखें

चावल को कभी अकेले नहीं खाना चाहिए. इसे हाई फाइबर वाली सब्जियों, दालों या लीन प्रोटीन स्रोतों के बराबर या ज्यादा मात्रा के साथ खाएं. यह संतुलित थाली पाचन क्रिया को धीमा करती है, आपको लंबे समय तक भरा हुआ रखती है और अचानक ब्लड शुगर बढ़ने से रोकती है.

चावल से पहले सलाद खाएं

अगर आप ज्यादा चावल खाने से चिंतित हैं, तो पहले अपनी सब्जियां और प्रोटीन खाएं. चावल खाने से पहले सलाद खाएं. सलाद खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है.

चावल के साथ देसी घी

चावल खाने का मन हो तो हमेशा चावल के साथ देसी घी जरूर खाएं. यह पाचन में सुधार और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

Rice, Lifestyle
