The 5 Second Rule: लाइफ का गेम चेंजर हो सकता है ये 5 सेकंड का नियम, टूटते रिश्तों को भी बनाएगा मजबूत, जानिए क्या कहती है रिसर्च

The 5 Second Rule: रिसर्च के मुताबिक, 5 सेकंड का ब्रेक उतना ही प्रभावी था, जितना कि लंबे समय तक का ब्रेक. इसका कारण यह है कि जब हम गुस्से में होते हैं, तो हमारा शरीर "लड़ो या भागो" की प्रतिक्रिया में चला जाता है.

रिलेशनशिप के लिए 5 सेकंड नियम क्या है?
The 5 Second Rule: हम सभी ने कम से कम एक बार ऐसा जरूर किया होगा. हम किसी झगड़े में फंसे होते हैं और हमारा प्रिय इंसान कुछ ऐसा कह देता है, जिससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं, तो हम तुरंत उस पर हमला बोल देते हैं और कुछ भी भला-बुरा कह देते हैं. ऐसा कुछ जिससे हमें पता होता है कि उनकी भावनाएं आहत होंगी. फिर हमें तुरंत पछतावा होता है और यकीन नहीं होता कि हमने ऐसा कुछ किया. आजकल के समय में ऐसा सोचना आसान है कि हम बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन रिश्तों में गर्माहट आना आम बात है. कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता और विवाद या बहस जैसी स्थिति आती ही रहती हैं. ऐसे में जब भी आप परेशान होते हैं तो अपनी भावनाओं को हावी न होने दें और खुद को थोड़ा बेहतर कैसे बनाएं, यह पांच तक गिनने जितना आसान हो सकता है.

सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जब आप किसी संघर्ष के बीच में हों तो पांच सेकंड का ब्रेक लेने से आक्रामकता कम हो सकती है और गुस्से की प्रतिक्रियाओं से बचा जा सकता है. सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया, जिसमें 81 जोड़ियों ने भाग लिया. इस अध्ययन में जोड़ों को एक प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रिया-समय खेल में भाग लेने के लिए कहा गया, जिसमें विजेता अपने साथी को अपनी भाषा के साथ "ब्लास्ट" कर सकता था. इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि जब जोड़ों को अपने प्रतिद्वंद्वी के जवाब देने से पहले 5 सेकंड का ब्रेक दिया गया, तो उनकी आक्रामकता में काफी कमी आई.

क्या है 5 सेकंड का जादू

शोधकर्ताओं के मुताबिक, 5 सेकंड का ब्रेक उतना ही प्रभावी था, जितना कि लंबे समय तक का ब्रेक. इसका कारण यह है कि जब हम गुस्से में होते हैं, तो हमारा शरीर "लड़ो या भागो" की प्रतिक्रिया में चला जाता है, जिससे हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हमारे मस्तिष्क में एड्रेनालाईन का लेवल बढ़ जाता है. 5 सेकंड का ब्रेक हमें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल पाने और सोचने का समय देता है.

5 सेकंड के नियम के फायदे
  • रिश्तों में सुधार- 5 सेकंड का ब्रेक आपके रिश्तों में सुधार कर सकता है और विवादों को कम कर सकता है.
  • कार्यस्थल में प्रभावी- यह नियम कार्यस्थल में भी प्रभावी हो सकता है, जहां ऑनलाइन चैट और ईमेल में गलतफहमी हो सकती है.
  • माता-पिता के लिए उपयोगी- 5 सेकंड का ब्रेक माता-पिता को अपने बच्चों के साथ बेहतर तरीके से बातचीत करने में मदद कर सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

