विज्ञापन

Love and Relationship Tips: अपने पार्टनर से ये 3 सवाल एक बार जरूर पूछें, रिश्ते की नींव बनेगी मजबूत

Relationship Tips: अगर आप भी किसी के प्यार में हैं या फिर उसके साथ जिंदगी बिताने की सोच रहे हैं और नए रिश्ते में कदम रखने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको अपने पार्टनर से ये तीन सवाल जरूर करने चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
Love and Relationship Tips: अपने पार्टनर से ये 3 सवाल एक बार जरूर पूछें, रिश्ते की नींव बनेगी मजबूत
पार्टनर से जरूर करें ये सवाल
File Photo

Love and Relationship Tips: अगर, आपसे कोई कहे कि आपको समय बिताने के लिए कुछ पल दिए जाएं तो आप वह किसके साथ बिताना चाहोगे, अधिकतर लोगों का जवाब होगा कि वह अपने पार्टनर के साथ समय बिताना चाहेंगे, क्योंकि जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल पार्टनर साथ ही व्यतीत होते हैं. हालांकि, अपने लिए पार्टनर चुनना लाइफ के सबसे मुश्किल और अहम फैसलों में से एक है. कई बार लोग इस फैसले को लेते समय जल्दबाजी कर बैठते हैं, जिसके चलते फिर उन्हें आगे चलकर पछताना पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी किसी के प्यार में हैं या फिर उसके साथ जिंदगी बिताने की सोच रहे हैं और नए रिश्ते में कदम रखने का प्लान बना रहे हैं, तो इससे पहले कुछ खास बातों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है.

यह भी पढ़ें:- Relationship Tip: पति-पत्नी का प्यार बढ़ाने के उपाय हैं ये खास, कर ल‍िए तो हर बात मानेगी बीवी, जीवन में भर जाएगी खुशियां

दरअसल, इंस्टाग्राम पर bhogalsakshi के पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि रिश्ते की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए हर किसी को अपने पार्टनर से कुछ सवाल जरूर करने चाहिए, ताकि आगे चलकर दोनों में से किसी को भी एक-दूसरे के प्रति मनमुटाव का सामना ना करना पड़े.

सवाल नंबर 1- ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने की और तुम्हें अच्छी नहीं लगी, लेकिन अभी तक आपने मुझे उस बारे में नहीं बताया?

दरअसल, इस सवाल को करने से एक-दूसरे के प्रति विश्वास और प्यार की डोर मजबूत होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब दो लोग एक साथ रहते हैं तो जरूरी नहीं जो हम कर रहे हैं वह हमेशा ही सही हो, कई बार अनजाने में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, जो हमारे पार्टनर को पसंद नहीं हो, लेकिन वह हमारी खुशी के चलते उसे इग्नोर कर रहा हो, लेकिन लंबे समय तक ऐसा होना मनमुटाव का कारण बन सकता है.

सवाल नंबर 2- ऐसी कौन सी चीज है कि तुम चाहते हो मैं अपने अंदर चेंज करूं

आप अपने पार्टनर से सीधे और ईमानदारी से पूछ सकते हैं, "क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने अंदर क्या बदलाव लाऊं?" या "मुझे अपने आप में क्या बदलना चाहिए, जो तुम्हें लगता है कि हमारे रिश्ते के लिए बेहतर होगा?".

सवाल नंबर 3- जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो, लेकिन तुमने अब तक मुझसे पूछा नहीं

रिश्ते में भरोसा और विश्वास बढ़ाने के लिए अपने पार्टनर से सवाल करें कि कुछ ऐसा जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो, लेकिन तुमने अब तक मुझसे पूछा नहीं. ऐसा सवाल करने से एक-दूसरे के प्रति विश्वास और भरोसा बढ़ेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Relationship, Relationship Tips, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com