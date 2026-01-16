विज्ञापन

22 साल के इस लड़के ने प्लास्टिक की थैली से बना दिए इतने स्टाइलिस्ट जूते, US तक बढ़ी डिमांड, जूते के फीते से लेकर डिब्बे तक में छिपा है खास सीक्रेट

Thaely Shoes: इस ब्रांड की शुरुआत जुलाई 2021 में आशय भावे नाम के एक लड़के ने की थी. उस समय आशय की उम्र महज 22 साल थी. थैली' शूज की एक ऐसी ब्रांड है, जिसने साबित किया है कि कचरा भी कीमती हो सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्यों खास है थैली ब्रांड?

Thaely Shoes: जब बात फैशन या स्टाइल की आती है, तो हम में से अधिकतर लोगों के मन में कई विदेशी ब्रांड्स का नाम आने लगता है. खासकर जूतों कि बात की जाए, तो लोग सबसे पहले Nike, Louis Vuitton, Zara और Prada जैसी ब्रांड्स का नाम लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी भीड़ में कुछ ऐसे भारतीय ब्रांड भी हैं, जो चुपचाप शानदार काम कर रहे हैं? इन्हीं ब्रांड्स में से एक है Thaely. 'थैली' शूज की एक ऐसी ब्रांड है, जिसने साबित किया है कि कचरा भी कीमती हो सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में- 

इस ब्रांड की शुरुआत जुलाई 2021 में आशय भावे नाम के एक लड़के ने की थी. बता दें कि उस समय आशय की उम्र महज 22 साल थी. आशय ने देखा कि प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रही हैं. उन्होंने ठान लिया कि इस समस्या का हल निकाला जाएगा और वहीं से Thaely की कहानी शुरू हुई.

Thaely ऐसे जूते बनाता है, जो पूरी तरह से रीसायकल किए गए प्लास्टिक से तैयार होते हैं. इस जूते का फैब्रिक रीसायकल किए गए प्लास्टिक बैग से बनाया जाता है, जूते का सोल रीसायकल रबड़ से बनाया जाता है, जूते के फीते रीसायकल की गई प्लास्टिक बोतल से बनाए जाते हैं, जूते बनाने के लिए जिस ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी विगन सॉल्यूशन से बनाई जाती है. इतना ही नहीं, जूते की पैकेजिंग भी रीसायकल सामग्री से बनी होती है.

पैकेजिंग से उगा सकते हैं पेड़

जूते को जिस थैली में पैक कर दिया जाता है, उसे 4 प्लास्टिक की बोतलों को रीसायकल करके बनाया जाता है. इसके अलावा जूते के डिब्बों को पेपर से बनाया जाता है. इस पेपर में प्लांट सीड्स आते हैं. यानी आप इस डिब्बे को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में डाल सकते हैं. इससे कुछ ही दिनों में वहां एक पौधा उग आएगा.  

एक हफ्ते में बनते हैं इतने जूते 

Thaely की फैक्ट्री में करीब 170 लोग काम करते हैं और हर हफ्ते लगभग 15,000 जोड़ी जूते बनाए जाते हैं.

शानदार है डिजाइन

अब, बात जूते के डिजाइन कि की जाए, तो इस मामले में भी Thaely किसी से कम नहीं है. इनके स्नीकर्स दिखने में स्टाइलिश, पहनने में आरामदायक और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं. यही वजह है कि ये जूते सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी काफी पसंद किए जा रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी भारतीय ब्रांड्स और पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो थैली के जूतों को चुन सकते हैं. 

