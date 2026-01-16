एक दिन में कितना कोलेजन लेना चाहिए? जानिए कोलेजन लेने का सबसे अच्छा समय क्या है

What is the best amount of collagen to take daily: कोलेजन हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक बहुत जरूरी प्रोटीन है. यह त्वचा, बाल, नाखून, हड्डियां, जोड़, मांसपेशियां और टेंडन को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कोलेजन का निर्माण धीरे-धीरे कम होने लगता है, जिससे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, स्किन पर एजिंग के अन्य लक्षण दिखने लगते हैं, चेहरा डल और बेजान हो जाता है, साथ ही जोड़ों में दर्द और कमजोरी जैसी समस्याएं भी शुरू हो सकती हैं. ऐसे में कई लोग कोलेजन सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं.

एक दिन में कितना कोलेजन लेना चाहिए?

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, रोजाना 2.5 ग्राम से 15 ग्राम तक कोलेजन लेना सुरक्षित और असरदार माना जाता है. हालांकि, कोलेजन की सही मात्रा आपकी उम्र, डाइट, सेहत और आप किस उद्देश्य से कोलेजन ले रहे हैं, इस पर निर्भर करती है. अलग-अलग जरूरतों के लिए कोलेजन लेने की मात्रा भी अलग-अलग होती है. जैसे-

स्किन और एंटी-एजिंग के लिए एक दिन में 2.5 से 10 ग्राम कोलेजन लेना ठीक होता है.

जोड़ों के दर्द और हड्डियों के लिए एक दिन में 5 से 10 ग्राम कोलेजन लेने की सलाह दी जाती है.

इसके अलावा मसल्स और बॉडी कंपोजिशन के लिए एक दिन में करीब 15 ग्राम कोलेजन लिया जा सकता है.

कोलेजन सप्लीमेंट में आमतौर पर तीन फॉर्म मिलते हैं-

ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कोलेजन है और आसानी से पच भी जाता है.

ये कोलेजन खासतौर पर जोड़ों के लिए फायदेमंद माना जाता है.

ये पका हुआ कोलेजन होता है, जो खाने में इस्तेमाल होता है.

रिपोर्ट में बताया गया है, हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन 2.5 ग्राम से 15 ग्राम तक रोजाना लेना सुरक्षित और असरदार माना जाता है. वहीं, अनडिनैचर्ड कोलेजन के लिए 40 मिलीग्राम प्रतिदिन की मात्रा सही मानी जाती है.

कोलेजन लेने का कोई एक तय समय नहीं है, लेकिन इसे सुबह खाली पेट या रात में सोने से पहले लेना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. साथ में विटामिन C लेने से कोलेजन का असर और बेहतर हो सकता है.

रिपोर्ट में आगे बताया गया है, आमतौर पर कोलेजन सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से कुछ लोगों को पेट खराब, गैस या भारीपन, स्किन रैश जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. इसलिए तय मात्रा में ही लें.

कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कोलेजन पाया जाता है या जो शरीर में नेचुरल तरीके से कोलेजन बनने में मदद करते हैं. जैसे-

बोन ब्रॉथ

मछली

चिकन

डेयरी प्रोडक्ट्स और

अंडे

ये खाद्य पदार्थ शरीर को जरूरी अमीनो एसिड और पोषक तत्व देते हैं, जिससे शरीर खुद कोलेजन बना सकता है. इसलिए हर किसी को सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है. इनके सेवन से शरीर खुद भी कोलेजन बना सकता है. सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.