शकरकंद स्किन के लिए होता है बेहद फायदेमंद, कैसे करें सेवन, किन बातों का रखें ध्यान, यहां जानें

Sweet Potatoes For Skin : अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाने के लिए नैचुरल ट्रीटमेंट की तलाश कर रहे हैं, तो शकरकंद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. क्योंकि इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. जिससे (How to use sweet potatoes) आपकी स्किन ग्लो करती है और हेल्दी रहती है. शकरकंद स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है. अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है या आपको किसी तरह की स्किन एलर्जी है या फिर (Benefits Of Sweet Potatoes) आप अपने रंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको अपने डाइट में शकरकंद यानी की स्वीट पोटैटो को जरूर शामिल करना चाहिए. यह आपके (benefits of sweet potatoes during pregnancy) स्किन को खूबसूरत दिखने में मदद करता है. आइए जानते हैं शकरकंद आपके स्किन के लिए कितना फायदेमंद है?

शकरकंद में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होते हैं. कोलेजन प्रोटीन होता है, जो स्किन को चिकना बनाए रखता है, इससे आपके चेहरे पर झुर्रियां भी नहीं होती.

एक अध्ययन के अनुसार 20 से 70 साल के व्यक्तियों और महिलाओं पर रिसर्च करने पर यह पता चला कि कोलेजन स्किन को हाइड्रेट करने और झुर्रियां को कम करने में बहुत कारगर है. अगर आप शकरकंद का रोज सेवन करते हैं, तो आपके स्किन में झुर्रियां पड़ना कम हो सकती हैं.



स्किन को डैमेज होने से बचाता है

शकरकंद का नारंगी रंग बीटा-कैरोटीन से आता है, जो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स माना जाता है. यह जब भी आपकी बॉडी में जाता है तो विटामिन ए में बदल जाता है. यह आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाता है और नए सेल्स भी बनाता है.



हानिकारक किरणों से बचाता है

बीटा-कैरोटीन आपके स्किन को हानिकारक किरणों से भी बचाने में आपकी हेल्प करता है. यानी की अगर आप शकरकंद को अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो आप सूरज के हानिकारक किरणों से भी अपने स्किन को सुरक्षित रख सकते हैं.



पानी का अच्छा सोर्स माना जाता है

शकरकंद को पानी का भी एक अच्छा सोर्स माना जाता है. यह आपकी त्वचा को नमी देता है. यही नहीं शकरकंद में पोटैशियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके बॉडी में तरल पदार्थ के स्तर को संतुलित रखता है, जिससे आपकी स्किन मुलायम,चमकदार और हेल्दी रहती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.