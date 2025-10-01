विज्ञापन

सुधा मूर्ति ने बताए हेल्दी रिलेशनशिप के सीक्रेट, अपने रिश्ते को ऐसे करें मजबूत

Sudha Murty Relationship Tips: सुधा मूर्ति ने बताया कि कैसे लोग अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं और एक हेल्दी रिश्ते के लिए कौन सी चीजें बेहद जरूरी होती हैं.

सुधा मूर्ति ने बताया कैसे मजबूत होगा आपका रिश्ता

जब भी कोई दो लोग किसी रिश्ते में आते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी एक दूसरे की चीजों को समझना होता है. अगर रिश्ते में कुछ जरूरी चीजें हों तो ये हमेशा मजबूत रहता है और कभी भी एक दूसरे से शिकायतें नहीं होती हैं. हालांकि हर किसी की जिंदगी में ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि वो अपने पार्टनर से रिश्ता सुधारने के लिए आखिर क्या करें. लेखक और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति अक्सर हेल्दी रिलेशनशिप को लेकर बात करती हैं और बताती हैं कि रिश्ते में क्या चीजें जरूरी हैं. आज हम आपको सुधा मूर्ति के कुछ ऐसे ही रिलेशनशिप टिप्स आपको बता रहे हैं, जिनसे आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं. 

इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को कई मचों पर आपने देखा होगा. उनसे एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि एक अच्छे और लंबे रिश्ते के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं. इस पर उन्होंने कई तरह के टिप्स दिए हैं, जिन्हें काफी लोग फॉलो भी करते हैं. 

ताकत साबित करने की जरूरत नहीं 

सुधा मूर्ति कहती हैं कि किसी भी रिश्ते में कॉम्पिटिशन की भावना होना गलत हो सकता है. पुरुष जिस काम में बेस्ट हैं, जरूरी नहीं महिला पार्टनर उसी काम को करने में सक्षम हो, वो किसी दूसरे काम में बेहतर हो सकती है. रिश्ते में किसी को अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं है. दोनों को ही एक दूसरे की ताकत का सम्मान करना चाहिए. 

एक दूसरे को आजादी

किसी भी रिश्ते में आजादी देना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं है तो पार्टनर बंधा हुआ महसूस करता है और रिश्तों में खटास आने लगती है. इसीलिए पार्टनर को उसका स्पेस दें और उसकी आजादी का सम्मान करें. 

दोस्ती रखें बरकरार

किसी भी रिश्ते में दोस्ती का होना काफी जरूरी है. सुधा मूर्ति भी कहती हैं कि पति और पत्नी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं. दोस्ती में कई चीजों को इग्नोर किया जाता है और इससे आसानी से रिश्ता खराब नहीं होता है. 

भरोसा बेहद जरूरी

सुधा मूर्ति कहती हैं कि किसी भी रिश्ते में भरोसा काफी जरूरी होता है, अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो रिश्ता नहीं टिक सकता है. भरोसा कमाने में जिंदगी लग जाती है और इसे खत्म होने के लिए सिर्फ एक गलती ही काफी है. इसीलिए रिश्ते में भरोसा बनाए रखना जरूरी है. 

