विज्ञापन

गले लगाने के दौरान शरीर में क्या होता है? क्या गले लगाना सेहत के लिए अच्छा है, जान‍िए यहां

गले लगाने के दौरान शरीर में क्या होता है? क‍िसी को भी गले लगाकर देख‍िए, फ‍िर आपको अपनी सेहत में द‍िख जाएंगे ये 5 गंभीर बदलाव.

Read Time: 3 mins
Share
गले लगाने के दौरान शरीर में क्या होता है? क्या गले लगाना सेहत के लिए अच्छा है, जान‍िए यहां
किसी को गले लगाने से कौन सा हार्मोन निकलता है.

Hug karne se kya hota hai: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव हर किसी की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है. काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझनें और भविष्य की चिंता, ये सब मिलकर मानसिक थकान (Mental Pressure Se Kaise Bachen) बढ़ा देते हैं. ऐसे में हम अक्सर बड़े बड़े उपाय ढूंढते हैं. जबकि एक बेहद आसान और असरदार तरीका हमारे बिल्कुल पास होता है. वो है अपने पार्टनर को गले लगाना. जी हां, एक सच्चा और प्यार भरा आलिंगन न सिर्फ रिश्ते को मजबूत बनाता है. बल्कि तनाव (Stress Kam Karne Ke Tarike) से भी राहत दिलाता है. आचार्य मनीष जी भी मानते हैं कि गले लगाना दिल और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है.

अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल, मसूर दाल...न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कौन सी दाल को किस समय खाना चाहिए

पार्टनर को गले लगाने से कैसे कम होता है स्ट्रेस (How Hugging Your Partner Helps Reduce Stress)

जब आप अपने पार्टनर को गले लगाते हैं. तो शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है. जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है. ये हार्मोन तनाव बढ़ाने वाले कोर्टिसोल को कम करता है. इससे मन को शांति मिलती है और आप खुद को ज्यादा सिक्योर और रिलैक्स महसूस करते हैं. मुश्किल दिन के बाद एक आलिंगन यानी कि हग, शब्दों के बिना भी बहुत कुछ कह देता है.

Latest and Breaking News on NDTV

मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद (Beneficial for Mental Health)

गले लगाना सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहद जरूरी है. ये चिंता और डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में मदद करता है. जब पार्टनर आपको गले लगाता है, तो ये एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं. ये इमोशनल सहारा आत्मविश्वास को बढ़ाता है और नेगेटिव सोच से बाहर निकलने में मदद करता है.

रिश्ते में बढ़ती है मजबूती और भरोसा (Strengthens Bond and Trust in the Relationship)

पार्टनर को गले लगाना रिश्ते में नजदीकियां बढ़ाता है. ये प्यार, अपनापन और समझ को मजबूत करता है. कई बार जब शब्द कम पड़ जाते हैं, तब एक हग दिल की बात कह देता है. नियमित रूप से गले लगाने से आपसी भरोसा बढ़ता है और छोटी छोटी गलतफहमियां भी आसानी से दूर हो जाती हैं.

सेहत पर पॉजिटिव असर (Positive Impact on Physical Health)

रिसर्च के अनुसार, गले लगाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल की सेहत बेहतर होती है. ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है. साथ ही, शरीर में रिलैक्सेशन बढ़ने से नींद की क्वालिटी भी सुधरती है.

दिन में कितनी देर करें हग (How Long Should a Hug Last to Be Effective)

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कम से कम 20 सेकंड का गले लगाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है. सुबह ऑफिस जाने से पहले या दिन के अंत में ये आदत बना लें. ये छोटा सा कदम आपकी लाइफस्टाइल और रिश्ते दोनों में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News, Relationship Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com