इस खास पानी से मुंह धोती है ये कोरियन एक्ट्रेस, बताया क्या है खूबसूरती का असली राज

Korean Actress Beauty Secret: कोरियन ग्लास स्किन का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है, भारत में खासतौर पर युवा ऐसी चमकती हुई स्किन की चाहत रखते हैं. कोरियन एक्ट्रेस ने खुद बताया कि वो इसके लिए क्या करती हैं.

कोरियन स्किन का ये है ब्यूटी सीक्रेट

सोशल मीडिया पर इन दिनों कोरियन ग्लास स्किन की खूब चर्चा रहती है, हर कोई ऐसी चमकती हुई स्किन चाहता है और इसके लिए गूगल पर तमाम चीजें सर्च होती हैं. कोरिया में लोगों की स्किन काफी साफ और चमकदार नजर आती है, यही वजह है कि उसे ग्लास स्किन का नाम दिया गया है. आज हम आपको इसका असली राज बताने जा रहे हैं, जिसका खुलासा खुद कोरियन एक्ट्रेस ने किया था. इसमें एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी खूबसूरत स्किन और फ्रेशनेस के पीछे क्या वजह है और वो इसके लिए क्या करती हैं. 

कोरियन एक्ट्रेस पर उम्र का नहीं असर

कोरियन एक्ट्रेस किम ही-सन 49 साल की उम्र में भी किसी 20 या 25 साल की लड़की की तरह दिखती हैं. उनकी खूबसूरती और स्टाइल भारत में भी कई लोगों को पसंद है. खासतौर पर लड़कियां उनकी तरह खूबसूरत दिखना चाहती हैं. इसे लेकर एक इंटरव्यू में कोरियन एक्ट्रेस ने पूरी जानकारी दी है और बताया है कि उनका ब्यूटी रूटीन क्या है.  

क्या है ब्यूटी सीक्रेट?

कोरियन एक्ट्रेस किम ही-सन की जिंदगी का मूल मंत्र नेचुरल चीजों का इस्तेमाल है. उनके डेली स्किनकेयर रूटीन की बात करें तो वो स्किन की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए कई चीजों का ध्यान रखती हैं. 

  • उनका सबसे आसान और कारगर नुस्खा नॉर्मल पानी से चेहरा धोने की बजाय कार्बोनेटेड पानी (Soda Water) से चेहरा धोना है. ये चेहरे की डेड स्किन को हटाने का काम करता है और सूजन भी कम होती है. 
  • कोरियन एक्ट्रेस रोजाना शहद का पानी भी पीती हैं. उन्होंने बताया कि वो दिन में तीन बार ऐसा करती हैं, क्योंकि शहद एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक होता है. ऐसे में इससे चेहरा साफ और हाइड्रेटेड रहता है. 
  • एक्ट्रेस ने बताया कि वो हाइड्रेशन क्रीम और फेस ऑयल लगाने का रूटन कभी नहीं भूलतीं हैं. इससे स्किन की नमी बनी रहती है. 
  • मेकअप की बात करें तो इसके लिए कोरियन एक्ट्रेस नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करती हैं. लिप कलर के लिए भी वो नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं. 
  • खूबसूरती बरकरार रखने और एंटी एजिंग के लिए सबसे जरूरी स्ट्रेस फ्री रहना होता है, कोरिया की एक्ट्रेस भी ऐसा ही करती हैं. उनका मानना है कि वो जिंदगी के मजे लेती हैं और किसी भी चीज का तनाव नहीं लेती, यही उनकी खूबसूरती का सबसे बड़ा राज है. 
