इस खास पानी से मुंह धोती है ये कोरियन एक्ट्रेस, बताया क्या है खूबसूरती का असली राज

सोशल मीडिया पर इन दिनों कोरियन ग्लास स्किन की खूब चर्चा रहती है, हर कोई ऐसी चमकती हुई स्किन चाहता है और इसके लिए गूगल पर तमाम चीजें सर्च होती हैं. कोरिया में लोगों की स्किन काफी साफ और चमकदार नजर आती है, यही वजह है कि उसे ग्लास स्किन का नाम दिया गया है. आज हम आपको इसका असली राज बताने जा रहे हैं, जिसका खुलासा खुद कोरियन एक्ट्रेस ने किया था. इसमें एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी खूबसूरत स्किन और फ्रेशनेस के पीछे क्या वजह है और वो इसके लिए क्या करती हैं.

कोरियन एक्ट्रेस पर उम्र का नहीं असर

कोरियन एक्ट्रेस किम ही-सन 49 साल की उम्र में भी किसी 20 या 25 साल की लड़की की तरह दिखती हैं. उनकी खूबसूरती और स्टाइल भारत में भी कई लोगों को पसंद है. खासतौर पर लड़कियां उनकी तरह खूबसूरत दिखना चाहती हैं. इसे लेकर एक इंटरव्यू में कोरियन एक्ट्रेस ने पूरी जानकारी दी है और बताया है कि उनका ब्यूटी रूटीन क्या है.

क्या है ब्यूटी सीक्रेट?

कोरियन एक्ट्रेस किम ही-सन की जिंदगी का मूल मंत्र नेचुरल चीजों का इस्तेमाल है. उनके डेली स्किनकेयर रूटीन की बात करें तो वो स्किन की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए कई चीजों का ध्यान रखती हैं.