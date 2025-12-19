ये 3 साइन बताते हैं खूबसूरत रिश्ते में हैं आप, पार्टनर के साथ कभी नहीं आएगी दिक्कत

What are signs of a good relationship: आज के समय में रिश्तों को लेकर हर कोई उलझन में रहता है. सही रिश्ता कैसा होता है? परफेक्ट पार्टनर की पहचान कैसे करें? मेरा पार्टनर मेरे लिए सही है या नहीं? हर किसी के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आते हैं. वहीं, इन सवालों के जवाब ढूंढना भी आसान नहीं होता है. इसी कड़ी में एंटरप्रेन्योर और लेखक अंकुर वारिकू ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने 3 साइन बताए हैं. लेखक कहते हैं, अगर आपको अपने रिश्ते में ये 3 साइन नजर आते हैं, तो समझ जाएं कि आप एक बेहद खूबसूरत रिश्ते में हैं और आपका पार्टनर आपके लिए एकदम परफेक्ट है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

साइन नंबर 1- साथ रहना ही काफी है

अंकुर वारिकू कहते हैं कि अगर आप किसी रिश्ते में हैं और आपको हर समय कुछ 'करना' जरूरी नहीं लगता, तो यह एक अच्छा संकेत है. कई बार लोग सोचते हैं कि रिश्ते में खुश रहने के लिए लगातार बातें करना, घूमना या कुछ खास करना जरूरी है. लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ चुपचाप बैठकर भी सुकून महसूस करते हैं, तो आपका प्यार बहुत गहरा है. बिना किसी दबाव के, बिना किसी मजबूरी के साथ रह पाना बहुत बड़ी बात है.

हर रिश्ते में कभी न कभी मतभेद होते हैं. फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन मतभेदों को कैसे संभालते हैं. अगर झगड़े के समय आप 'गलती किसकी है' की बजाय ये सोचते हैं कि 'समस्या क्यों हुई', तो यह एक हेल्दी रिलेशनशिप का संकेत है. जब दोनों पार्टनर मिलकर समस्या की जड़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ता और मजबूत होता है. आरोप लगाने से दूरियां बढ़ती हैं और समाधान ढूंढने से नजदीकियां.

एक खूबसूरत रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप अपने पार्टनर की सफलता से जलते नहीं, बल्कि दिल से खुश होते हैं. आपको यह महसूस होता है कि उनकी तरक्की आपकी तरक्की है. चाहे करियर हो, पर्सनल ग्रोथ हो या कोई छोटी उपलब्धि, अगर आप गर्व और खुशी महसूस करते हैं, तो यह सच्चे प्यार का संकेत है. ऐसे रिश्ते में मुकाबला नहीं, बल्कि साथ आगे बढ़ने की भावना होती है.

यानी एक अच्छा रिश्ता परफेक्ट दिखने से नहीं, बल्कि समझदारी, सम्मान और साथ से बनता है. जहां चुप्पी भी सुकून दे, समस्याएं मिलकर सुलझाई जाएं और एक-दूसरे की खुशी अपनी खुशी लगे, वही रिश्ता सच में खूबसूरत होता है.